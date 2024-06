Jakub Tolak w szpitalu nagrał film dla córki. Te słowa łapią za serce

Niewiarygodne, co zrobiła Marcelina Zawadzka po swoim baby shower. Rozebrała się pod gołym niebem. Impreza trwała do nocy. ZDJĘCIA

Tolak do córki: "Bardzo cię kocham i tęsknię"

Jakub Tolak znalazł się wśród największych gwiazd, kiedy zagrał Daniela Rossa w serialu: „Klan”. Aktor pojawiał się w telenoweli ponad 10 lat, później mogliśmy zobaczyć go w "Barwach szczęścia", "To nie koniec świata!", "Czas honoru", "Skazane". I kiedy już jego kariera zaczęła nabierać rozpędu, Tolak rzucił wszystko i razem z żoną Zofią Samsel i maleńką Tosią ruszył w świat, podróżując kamperem. Ta romantyczna decyzja wzbudzała wiele kontrowersji wśród fanów, którzy martwili się, że dziecku może "zaszkodzić" życie w drodze. Tosia ma się dobrze, ale niestety gwiazdor poważnie zachorował. Dzień Ojca aktor spędził w szpitalu i tam nagrał film dla córeczki. Tak szczerze, nagranie łapie za serce. Zobacz całe nagranie w naszej galerii zdjęć.

Tolak do 2-letniej córki Tosi: "bardzo kocham i tęsknię"

- Cześć, Tosiu, kochanie. Jestem tutaj u pana doktora w szpitalu. Jest bardzo miło i cię bardzo kocham i tęsknię za tobą. Już niedługo, mam nadzieję, się zobaczymy - przemówił Tolak ze szpitalnego łóżka do 2-letniej Tosi. Aktor pod postem z filmem napisał też kilka przejmujących słów.

- Jak będę mówić Tosi w przyszłości, że ma być silna (ale jednocześnie może być wrażliwa) to będę mówiła - „jak tata”. 😊 „tato wróć do domu” 🥺 cały i zdrowy, mimo że cholernie obolały. ❤️ Wyjątkowy #dzienojca

Niesamowita jest reakcja córeczki Tolaka na to nagranie. - Tato, wróć do domu!

Całą prawda o chorobie Tolaka

Jakub Tolak i Zofia Samsel razem z małą Tosią przejechali kamperem tysiące kilometrów. Jednak choroba gwiazdora zmusiła ich do "zacumowania" w Polsce. Powodem jest choroba aktora, której nie można było zlekceważyć.

- Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok. Ja to wiem od 20 lat. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest. Okazało się, że doszedłem do momentu, w którym trzeba podjąć taką decyzję – tłumaczył Tolak w wywiadzie w „Dzień dobry TVN”.

Pod postem fani pospieszyli z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia i słowami wsparcia dla całej rodziny.

"Ojejuuuu płaczę❤️"

- Kuba super że już po operacji. Szybkiego powrotu do zdrowia. Głos mocny znaczy siła jest! Cudowna z Was Rodzina❤️❤️❤️❤️.

- Szybkiego powrotu do zdrowia Kuba i sil dla dziewczyn❤️ bo Tosia teskni a Zosia bedzie dbala o wszystkich, lacznie z trawnikiem 😁😁

- Najważniejsze, że już po, dużo stresu kosztowało przekładanie. Teraz życzę szybkiego powrotu do pełni sił i normalności ❤️❤️❤️

- Kuba teraz tylko szybkiego okresu rekonwalescencji 😊. Tosia jest cudna 😍

- Zdrowka Kuba!! Teraz tylko z dnia na dzien coraz silniejszy musisz byc bo ta mala istotka potrzebuje Cie 💛💛

- Ojejuuuu płaczę❤️ tyle miłości jest tutaj❤️ Cudowni jesteście❤️

- drowia! Powodzenia i wytrwałości w rekonwalescencji, nie poganiaj 😎, teraz to trochę trudna lekcja cierpliwości. Trzymajcie się Lisy 🔥❤️🔥

Jakub Tolak w komentarzach bardzo podziękował za życzenia i słowa wsparcia. - Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za trzymanie kciuków i życzenia zdrowia. Wszystko się przydało i przydaje! ❤️

Sonda Obchodzisz Dzień Ojca? Tak Jak nie zapomnę Obchodzę, ale szerokim łukiem