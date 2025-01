Sensacja! Ściągnęli go do "Tańca z Gwiazdami specjalnie dla Szapołowskiej! Chodzi o znaną postać

Jan Hernik nie żyje. "Odleciał dziś o 5.40, na swoich warunkach"

W sobotę 25 stycznia, zmarł Jan Hernik. Informację o jego śmierci przekazała żona filmowca, Anna. Ceniona fotografka swoją pracą dokumentowała również życie ich rodziny po usłyszeniu strasznej diagnozy.

W 2022 roku Jan Hernik miał wypadek samochodowy po tym, jak stracił przytomność podczas prowadzenia. Po przeprowadzonych później badaniach usłyszał wyrok - glejak, rozlany, nie w pełni operacyjny, złośliwy, IV stopień. W sieci powstała zbiórka na jego leczenie.

Bardzo agresywny nowotwór mózgu, jeden z najgorszych, na jakie można zachorować. 90 procent pacjentów nie przeżywa nawet pięciu lat od diagnozy - napisała Anna Hernik.

Przez ponad dwa lat toczyła się dramatyczna walka o zdrowie i życie filmowca, który był głową pięcioosobowej rodziny. Jego żona dokumentowała ich codzienność na poruszających fotografiach. Jedna z nich została wyróżniona w konkursie Grand Press Photo. Przedstawia ona śpiącego Jana oraz jego syna.

Wpadało do pokoju piękne światło, syn był bardzo stęskniony za tatą, siedział przy nim, z takim strachem patrzył na niego - wspominała fotografka.

Zobacz również: Dramatyczne wyznanie aktora. Po raz trzeci choruje na raka. "Wciąż odczuwam ból"

Jan Hernik: Wiadomo gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb filmowca

W ramach leczenia Jan Hernik przeszedł kilka operacji oraz wiele serii chemii. Niestety, 25 stycznia mężczyzna zmarł. W ostatnich chwilach towarzyszyli mu najbliżsi. "Odleciał dziś o 5.40, na swoich warunkach. Tak, jak sobie zaplanował, otulony miłością" - poinformowała jego żona.

28 stycznia Anna Hernik zamieściła na Instagramie serię relacji, w których opowiedziała m.in. o przygotowaniach do pogrzebu ukochanego męża. Ostatnie pożegnanie scenografa odbędzie się 31 stycznia o godzinie 9.30 na Powązkach Wojskowych. Dwa dni wcześniej pożegnają go w gronie najbliższych. Poprosiła również by zamiast kwiatów przekazać na rzecz "Fundacji dzikich zwierząt Marzena Białowolska".

W nekrologu zamieściła poruszający cytat z książki "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" Marcina Wicha. Pisarz i laureat nagrody Nike zmarł dzień wcześniej, a przyczyną śmierci była ciężka choroba, o której pisarz nie informował publicznie.

I przedmioty już wiedziały. Czuły, że wkrótce będą przesuwane. Przekładane w niewłaściwie miejsca. Dotykane cudzymi rękami. Będą się kurzyć. Będą się rozbijać. Pękać. Łamać pod obcym dotykiem.[...] Ale przedmioty szykowały się do walki. Zamierzały stawić opór (…) - Co z tym wszystkim zrobisz? Wiele osób stawia to pytanie. Nie znikniemy bez śladu. A nawet jak znikniemy, to zostaną nasze rzeczy, zakurzone barykady - Marcin Wicha, "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"

Zobacz również: Gwiazda sieci zmarła po ciężkiej chorobie. Słowa jej córki poruszają do łez

Ewa Bem pochowała ukochanego męża. Pożegnał go tłum gwiazd Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pogrzeb Barbary Rylskiej. 88-letnia gwiazda spoczęła w rodzinnym grobie