Świat filmu w żałobie. Jan Hernik przegrał heroiczną walkę z glejakiem. Osierocił 3 dzieci

Jan Hernik był absolwentem technologii drewna, ale przez 17 lat zajmował się przygotowaniem scenografii i rekwizytów na plany zdjęciowe. Jego praca była ceniona w środowisku filmowym i teatralnym, a jego odejście to ogromna strata dla polskiej scenografii.

O śmierci męża poinformowała w mediach społecznościowych żona zmarłego Anna Hernik, ceniona fotografka, która swoja praca dokumentowała również życie ich rodziny po strasznej diagnozie.

W 2022 roku u Jana zdiagnozowano glejaka IV stopnia, jednego z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Mimo intensywnego leczenia, w tym kilku operacji i chemioterapii, choroba postępowała. Anna Hernik, fotografka, uwieczniła ich wspólną walkę na poruszających fotografiach, z których jedna została wyróżniona w konkursie Grand Press Photo. Pierwszym, bardzo wczesnym objawem choroby było wycofanie się z życia:

Padło na nas jak grom z jasnego nieba. To był zwykły dzień po prostu. Odebrałam telefon, że mąż stracił przytomność i karetka wiezie go do szpitala