Daniel Martyniuk i Faustyna wzięli ślub na Bali, czym niespodziewanie pochwalili się w mediach społecznościowych. O tym, że zamierzają powiedzieć sobie "tak" w tej pięknej scenerii nie wiedział praktycznie nikt, więc zaskoczenie jest spore. Sądząc po tym, jak Danuta Martyniuk zareagowała na te wieści, można domniemywać, że również nie do końca wiedziała o planach syna. A Zenek Martyniuk? Na ślubie go nie było, to pewne. Nic jednak straconego, ponieważ Daniel Martyniuk i Faustyna już zapowiedzieli, że planują zorganizować drugą uroczystość, z udziałem bliskich, już po powrocie do Polski. A póki co na językach jest ich balijski ślub. Jak się prezentowali? Szczególną uwagę przykuwa suknia panny młodej. Faustyna postawiła na elegancką, długą, białą suknię. Krój zdecydowała się skomentować ekspertka ślubna, Izabela Janachowska. Co powiedziała? Można się zdziwić.

Janachowska kąśliwie o sukni ślubnej wybranki Martyniuka: "ZA DUŻA". Wiadomo, ile kosztowała kreacja

O zdanie na temat sukni wybranki Daniela Martyniuka, Izabela Janachowska została zapytana przez portal Pudelek. Ekspertka ślubna w odpowiedzi stwierdziła, że ten krój kreacji jest teraz bardzo popularny, choć nie była przekonana, czy nie wpasowałby się bardziej w ślub w stylu glamour, zamiast uroczystość w balijskiej dżungli.

- Często wizja tej najważniejszej kreacji pojawia się na długo, zanim poznamy pana młodego, czy wybierzemy miejsce na ceremonię. W tym przypadku widać, że żona Daniela poszła za głosem serca. Trudno też nie zauważyć, że suknia jest na pannę młodą delikatnie za duża, ale to, przypuszczam, wynik przedślubnego stresu. Zdarza się, że kobiety dosłownie chudną w oczach tuż przed ceremonią, a zakładam, że o poprawki krawieckie na Bali może nie być zbyt łatwo - stwierdziła Izabela Janachowska. Ale wyjaśniła także, że nie traktuje tego w kategoriach "wpadki".

Słowa ślubnej ekspertki zostały skrytykowane przez część komentujących, którzy uznali, że nie wypadało jej powiedzieć takich słów, a świeżo upieczona żona Faustyna wyglądała - ich zdaniem - fenomenalnie. Ile kosztowała jej suknia ślubna? Pudelek w rozmowie z salonem sukni ślubnych Carmen ustalił, że model Triumphia pochodzi z kolekcji Idy Torez, a przedział cenowy najnowszej kolekcji tej projektantki to 5,5 - 7,9 tys. złotych.

Galeria zdjęć: Daniel Martyniuk i Faustyna wzięli ślub na Bali! Kwiecisty ołtarz, wodospad i piękna, biała suknia