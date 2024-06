Janachowska znika z Polsatu. To koniec Ślubnego pogotowia

El Dursi przyznała się do winy! Gwiazda przerwała milczenie

Koniec Janachowskiej w Polsacie. Co dalej?

Izabela Janachowska od lat jest ekspertką w polskiej branży ślubnej. Karierę gwiazda zaczęła w TVN, gdzie prowadziła kilka programów o tym, jak się ubrać, przygotować i zorganizować najważniejszy dzień w życiu. W 2021 roku Janachowska przeszła do Polsatu, gdzie miała swój program "Ślubne pogotowie". Celebrytka była także jedną z prowadzących "Taniec z gwiazdami".

Programu Janachowskiej już nie zaplanowano

Nowe szefostwo stacji, studiując tabelki w Exelu, że program Janachowskiej trzeba zdecydowanie "odświeżyć". Teraz Wirtualne Media poinformowały, że pozycja po prostu znika z anteny. .

- Ostatecznie nowego programu Izabeli Janachowskiej w jesiennej ramówce Polsatu nie zaplanowano. Nie wiadomo czy prezenterka w jakiejś roli pojawi się w Polsat Cafe (wiosną br. stacja pokazywała jej program "Śluby gwiazd") – napisały Wirtualne Media.

- "Ślubne Pogotowie” to program, który cieszył się sympatią widzów, ale był też dość wymagający z punktu widzenia produkcji i jej logistyki – zdradził informator "Pudelka".

Koniec Janachowskiej z TzG

Przypomnijmy, że Izabela Janachowska w tym roku przestała prowadzić "Taniec z gwiazdami". W gronie gospodarzy show pozostali Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.

Co dalej będzie z polską gwiazdą ślubów? Prawda jest taka, że Janachowska na początku 2024 roku ogłosiła, że na pewien czas odsuwa się od TzG, ponieważ chce zwolnić tempo. Gwiazda cieszy się życiem u boku męża milionera, z którym właśnie świętuje 10. rocznicę ślubu w Hollywood.

Miszczak ma nowy pomysł

A Polsat wcale do końca nie zrezygnował z Janachowskiej. - Izabela i dyrektor Miszczak uznali, że pora na coś nowego. Janachowska jest po kilku owocnych spotkaniach w stacji i dostała zielone światło na przygotowanie nowego show na główną antenę. Ponieważ w jesiennej ramówce jest już kilka nowości, to Iza ma więcej czasu na przygotowanie swojej produkcji i dopracowanie jej w najdrobniejszych szczegółach. To luksus, na który mogą sobie pozwolić tylko nieliczne gwiazdy stacji – podał informator "Pudelka".

Sonda Chcesz, aby Izabela Janachowska wróciła do "Tańca z gwiazdami"? Tak! Ona jest cudowna! Nie ma takiej potrzeby Nie oglądam "Tańca z gwiazdami"