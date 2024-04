Jarosław Kaczyńskim kobiety: Jadwiga Staniszkis, Joanna Szczypińska, Anna Chodakowska

Jarosław Kaczyński przez lata łączony był z różnymi kobietami. On sam przyznał, że kiedyś zafascynowany był Jadwigą Staniszkis. Z słynną socjolożką późniejszy prezes PiS chodził do knajpy w Białymstoku. - Pamiętam, że chciała zamawiać najtańsze potrawy, czyli kurze żołądki. Na szczęście znów zarabiałem, miałem pieniądze, więc pozwalaliśmy sobie na nieco bardziej wymyślne dania - wspominał Jarosław Kaczyński. Wiele lat później huczało od plotek o rzekomym związku prezesa PiS i posłanki Jolanty Szczypińskiej. Okazało się jednak, że tę dwójkę łączyła wyłącznie praca i przyjaźń. Ciekawa jest także tajemnicza relacja Jarosława Kaczyńskiego z przepiękną polską aktorką Anną Chodakowską. Gwiazda znana m.in. z serialu "W labiryncie" pochwaliła się kiedyś swoimi kontaktami z prezesem PiS.

Anna Chodakowska o "związku" z Jarosławem Kaczyńskim. To nie jest miłość

Anna Chodakowska w relacji z Jarosławem Kaczyńskim stawiała przede wszystkim na kontakt mailowy, czyli stosunkowo nowoczesną formę komunikacji. Od razu zaznaczamy, że aktorkę i polityka nie łączy miłość, tylko sprawy państwowe. - Rozmawiam z nim czasem o ustawach, głównie mailowo - wyznała Anna Chodakowska w rozmowie z Wp.pl. - Staram się, żeby tekst był napisany prostym językiem, żeby był krótki, bo prezes nie ma czasu na czytanie długich wywodów. Zamieszczam argumenty i jednocześnie staram się, żeby tekst był wyrazisty - podkreśliła aktorka, która mocno angażuje się w sprawy związane z ochroną zwierząt. - Podziwiam go, uważam go za człowieka niezłomnego, Goliata, który ma wielką siłę. Potrafi powstać jak feniks z popiołów. Piszę do niego wyłącznie, kiedy jest sprawa do załatwienia czy do zasygnalizowania. Nie nadużywam tego "związku", bo trzeba zachować proporcje - zaznaczyła Anna Chodakowska.

