Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" radzi sobie śpiewająco. To trwa już cztery miesiące

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" radzi sobie śpiewająco

Jarek Mergner to prostoduszny bohater hitowej serii "Chłopaki do wzięcia". Widzowie śledzą jego losy już od kilku lat. Jarek zgłosił się do programu, by znaleźć towarzyszkę na całe życie i marzenie zrealizował. Na oczach telewidzów chłopak znalazł miłość i ożenił się. Z ukochaną Gosią tworzą zgodne małżeństwo, już niedługo będą świętować drugą rocznicę ślubu. Choć w mediach krążyły plotki o kryzysie w ich małżeństwie, zwiastuny kolejnych odcinków serialu zdecydowanie im przeczą. W jednym z nich możemy podziwiać odwagę małżonków, którzy mimo wyraźnych obaw zdecydowali się na skok ze spadochronem. Widać, że razem mogą wiele.

Co dziś robi Jarek Mergner?

Jarek rozwija też swoje kanały w mediach społecznościowych - jest aktywny na YouTube i Instagramie. Widać, że z zapałem szuka tam swojej niszy. Testował i pokazywał obserwatorom przeróżne gadżety, relacjonował wycieczki do ciekawych miejsc, próbował także swoich sił w kulinariach. Od czterech miesięcy złapał nowa zajawkę, która zdaje się wciągnęła go bez reszty. Jaruś zaczął śpiewać. Regularnie nagrywa własne interpretacje znanych piosenek i wrzuca je na YouTube. Widać, że daje mu to wiele przyjemności, więc czemu nie. Efekty jego eksperymentów przyciągają sporą widownię - każdy z filmików ma po kilka tysięcy wyświetleń, są i takie które obejrzało kilkadziesiąt tysięcy internautów. W ciągu czterech miesięcy Jarek nagrał i opublikował niemal 60 piosenek.

Galeria: Zdumiewająca metamorfoza Kariny