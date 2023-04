Jennifer Aniston odwiedziła Rybnik, by nakręcić nowy film?! Zdjęcia nie pozostawiają złudzeń

Córka Urszuli Dudziak miała ponad 5 promili we krwi, gdy trafiła do szpitala. Była naga i poturbowana, prawie straciła życie!

Rybnik w świetle reflektorów! Obywatelska inicjatywa rybniczan ściągnęła do miasta ekipę filmu "Zabójcze wesele" - najnowszego hitu z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem. 15-metrowa replika paryskiej dumy stała się cichą bohaterką filmu Netflixa. Zdaniem producenta to jedyne miejsce, w którym można było zrealizować najtrudniejsze sceny kaskaderskie z zachowaniem klimatu Paryża. - Była to idealna lokacja do nakręcenia niesamowitych scen kaskaderskich, które nie udałyby się w żadnym innym miejscu na świecie - wyjaśnia Location Manager odpowiedzialny za wybór miejsc realizacji zdjęć.

Ekipa realizująca zdjęcia do tej produkcji tłumaczy, że ze względu na wymagające sceny akcji w wykonaniu Spitzów, konieczne było znalezienie alternatywy dla Wieży Eiffla w Paryżu. Jak dowiadujemy się z zakulisowego materiału video - wybór filmowców padł na rybnicką replikę, znajdująca się na rondzie Niedobczyce-Paryż.

- Aby zmienić Rybnik w prawdziwy Paryż nagraliśmy wieżę dosłownie z każdego możliwego kąta. Pozwoliło nam to uchwycić świetną akcję - wyjaśnia pracująca przy filmie ekspertka d.s. efektów specjalnych.

Widzieliście już efekt ich pracy?