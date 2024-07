Będzie "Shrek 5". Co z kultową rolą Jerzego Stuhra?

Co się stało z Viki Gabor? To naprawdę ona!

Śmierć Jerzego Stuhra zasmuciła fanów aktora, który zmarł po wieloletniej walce o zdrowie. Miał za sobą dwa zawały i udar, wykryto u niego też nowotwór. Stuhr to gwiazdor absolutnie nieodżałowany. Dlatego, kiedy w mediach pojawiły się pierwsze informacje o premierze nowej części przygód Shreka, polscy internauci myśleli tylko o jednym - kto zastąpi Jerzego Stuhra? Jego Osioł był cudowny - i ze względu na teksty, i z powodu wyjątkowej barwy głosu aktora.

W sieci nie brakuje komentarzy w stylu: "Bez Pana Jerzego...", "Bez Stuhra to nie będzie ten sam Shrek", "Bez głosu Stuhra to nie będzie to samo", "Niby radosna nowina, a wywołuje smutek", "Ktoś dostanie dubbingowe zadanie, któremu nikt nie będzie w stanie sprostać".

Niektórzy internauci pomyśleli o Macieju Stuhrze jako godnym zastępcy Jerzego Stuhra: "Dubbingować może Maciej (jeśli dostanie taką propozycję), żeby zachować emocje i naturalność, a do tego czas myślę, że spokojnie AI rozwinie się na tyle, że edytują barwę dźwięku imitującą głos Jerzego", "Syn Może dubbingować", "Może Maciej ogarnie".

"Shrek 5" - co wiadomo o filmie?

Do tej pory widzowie poznali cztery części opowieści o Shreku, jego ukochanej, no i Ośle. Bez tego ostatniego filmowa seria nie miałaby aż tyle humoru i lekkości. Kultowy już tekst: "daleko jeszcze?" przeszedł wprost z kinowych ekranów do polskich żartobliwych "powiedzonek" używanych przez wielu rodziców, a bezwiednie przez ich pociechy.

Już wiadomo, że piąta część przygód Shreka powstanie. W amerykańskiej, oryginalnej wersji w postać Osła wcielał się Eddie Murphy. To ma się nie zmienić. Aktor już jakiś czas temu zdradził, że nagrywał sekwencje do filmu, jednak wówczas nikt jeszcze oficjalnie nie potwierdził, że "Shrek 5" stanie się faktem. Murphy, podobnie jak Stuhr na polskim gruncie, grał Osła od 2001 r.

"Shrek 5" - kiedy premiera?

W lipcu tego roku studio Dream Works zapowiedziało, że "Shrek 5" będzie miał premierę za niespełna dwa lata - 1 lipca 2026 r. O polskiej premierze jeszcze nic nie wiadomo.

"Shrek 5" - kto zagra Shreka?

W tej kwestii też nic się nie zmieni. W oryginale Shrekiem jest popularny aktor komediowy Mike Myers. W Fionę wciela się Cameron Dian, a Osłem jest, jak wspominaliśmy, Eddie Murphy.

Czekacie na piątą część "Shreka"?

