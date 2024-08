Jesienne nowości w TVP! Wiemy, kto poprowadzi konferencję ramówkową TVP

Ramówka TVP: To oni poprowadzą imprezę

Kolejna stacja odkrywa swoje karty! Już za chwilę koniec wakacji, co oznacza nie tylko powrót do szkoły, ale również nowości i powroty w telewizji. W ostatnich miesiącach telewizja publiczna przeszła istną rewolucję. Nic więc dziwnego, że w jesień TVP wchodzi z nową energią.

W środę wieczorem Telewizja Polska odkryje wszystkie tajemnice dotyczące jesiennych nowości na swoich antenach. Wiemy już, kto poprowadzi Konferencję Ramówkową TVP - Jesień 2024! W najbliższą środę Telewizja Polska, podczas uroczystego show, zaprezentuje produkcje, które widzowie będą mogli oglądać przez najbliższe miesiące.

Konferencję Ramówkową TVP - Jesień 2024 poprowadzą: debiutujący w roli trenera 15. jubileuszowej edycji "The Voice of Poland" Kuba Badach, Barbara Kurdej-Szatan oraz Paulina Chylewska, dziennikarka i prezenterka sportowa, która od września również poprowadzi "The Voice of Poland".

Konferencja Ramówkowa TVP - Jesień 2024 odbędzie się w Nowej Hali Zdjęciowej Telewizji Polskiej.

Wielkie powroty i nowości jesienią w TVP

"The Voice od Poland" powróci na antenę TVP2 już 7 września o godzinie 20:00. W nowej edycji programu zobaczymy nowych jurorów. W rozwijaniu muzycznych skrzydeł uczestnikom 15. odsłony programu pomagać będą: Lanberry, Tomson i Baron, Michał Szpak i Kuba Badach. Z kolei nową prowadzącą show została Paulina Chylewska.

Nowością na antenie TVP2 będzie m.in. program "Cudowne Lata", który wystartuje 8 września o godzinie 16:10. Show polega na rywalizacji drużyny "boomerów" z drużyną "milenialsów". W walczących ze sobą zespołach mają wystąpić topowi polscy muzycy, sportowcy, aktorzy, kabareciarze, dziennikarze, influencerzy, aktorzy i wokaliści młodego pokolenia. Show będzie polską wersją włoskiego formatu „Boomerissima".

