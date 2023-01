Jessica z "Rolnik szuka żony" rozstała się z 45-letnim narzeczonym! Wiek Ricardo był przeszkodą?

Jessica Miemiec to bez wątpienia jedna z najbardziej barwnych uczestniczek 5. edycji "Rolnik szuka żony", która została zapamiętana za sprawą swojego oryginalnego wizerunku i częstych gaf językowych. Na początku była obiektem żartów widzów randkowego show dla rolników, ale z czasem zyskała ich sympatię. Jessica walczyła o serce Krzysztofa, jednak ten w pewnym momencie postanowił odesłać ją do domu. Kobiecie nie udało się znaleźć męża w programie, ale dzięki "Rolnikowi" zyskała dużą rozpoznawalność. Ostatnio rozebrała się w show "Magia nagości".

Jessica z "Rolnik szuka żony" rozstała się z narzeczonym. Poszło o jego wiek?

W lipcu 2021 roku, po zaledwie 4 miesiącach znajomości Jessica zaręczyła się z 45-letnim Ryszardem, którego poznała na stacji benzynowej. W wywiadzie z Telemagazynem wyznała, że mężczyzna, którego czule nazywa Ricardo, jest "tym jedynym". Niestety, ich miłość nie przetrwała próby czasu. W ostatniej rozmowie z Party Jessica potwierdziła, że jej relacja z Ricardo to już przeszłość. Wpływ na tę decyzję miała różnica wieku oraz niezgodność charakterów.

- Nie cierpię po rozstaniu, pogodziłam się z tym. Rozmawialiśmy o tym, że się rozstajemy. On był też dużo starszy ode mnie - on miał 45 lat, ja miałam mniej, także to i tak by nie wyszło. Zbyt duża różnica wieku - wyznała.

Jessica nie ustępuje w poszukiwaniach miłości. Ostatnio mogliśmy oglądać ją w "Magii nagości", czyli programie randkowym, w którym uczestnicy wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę na podstawie ich nagich ciał.

