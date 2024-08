Jest oficjalny komunikat Polsatu! Wiadomo, kiedy wystartuje śniadaniówka stacji

Kiedy oglądać „Halo, tu Polsat”? Już wszystko jasne!

Nowy program śniadaniowy Polsatu wystartuje za kilka dni. To pierwsza przymiarka stacji do porannego formatu, tak bardzo lubianego w TVP i TVN. Od lat prym wśród widzów wiedzie „Pytanie na śniadanie”, a za nim plasuje się sympatia widów dla „Dzień dobry TVN”. Trzeba przyznać, że na moment premiery "Halo, tu Polsat" stacja przygotowała się po królewsku. Na ekranie zobaczymy największe gwiazdy, które fani pokochali u konkurencji, a także te, których marka w Polsacie jest od lat niezachwiana.

Kto poprowadzi śniadaniówkę Polsatu

Polsat jako ostatni z największych telewizji zaserwuje jesienią tego roku swój poranny program pt. „Halo, tu Polsat”. Pełna lista prowadzących znajduje się poniżej.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski,

Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz,

Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

Rewolucja w śniadaniówce

Stacja pochwaliła się, że program "Halo, tu Polsat" będzie miał do dyspozycji nowoczesne studio z obrotową sceną oraz wyjątkowe miejsce dla gości. Rewolucyjnym rozwiązaniem wśród śniadaniówkę będzie udział zaproszonych do studia widzów. Tak więc poranne show Polsatu będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i osobiście.

A kiedy i gdzie oglądać „Halo, tu Polsat”? Program na razie nie będzie pokazywany codziennie, a tylko w piątki, soboty i niedziele o godz. 8:00. Pierwsze wydanie zaplanowano na 30 sierpnia.

Goście to też gwiazdy

W „Halo, tu Polsat” w roli gości i współprowadzących pojawi się mnóstwo gwiazd, znanych z pierwszych stron gazet. Wśród nich znajdą się na pewno: Ewa Wachowicz i Mateusza Gessler w śniadaniowej kuchni oraz uwielbiany przez widzów Aleksander Sikora.

Na nowe pasmo poranne Polsatu złożą się tematy bliskie każdemu widzowi. Oprócz porad, lifestyle’u, informacji o pogodzie i kulinariów w programie znajdą się aktualne tematy społeczne. Omówią je goście - wybitni eksperci w swoich dziedzinach. Program będzie miał tematyczne bloki, które znajdują odzwierciedlenie w topografii studia. Centralnym punktem jest podest z ogromna obrotową kanapą, na której prowadzący będą przyjmować gości - chwali się Polsat w w oficjalnym komunikacie.

Kiedy "Halo, tu Polsat przejdzie na tryb codzienny?

Na oficjalnych profilach "Halo, tu Polsat" aż roi się od reklam, informujących, kiedy wystartuje program. Prezenterzy m.in. pokazują, jak na różne sposoby można powiedzieć "halo" i zachęcają widzów do własnych prób. Fani stacji, oczekujący na śniadaniówkę mają jednak nadzieję, że weekendowy program prędko przerodzi się w codzienne show.

- Oby jak najszybciej program „Halo tu Polsat" przeszedł na tryb codzienny oraz zwiększył czas trwania do około 3 godzin i 45 minut gdyż w moim odczuciu to co zobaczymy od piątku jest tylko częścia tego co będziemy widzieć docelowo 🙂 - czytamy na profilu "Halo, tu Polsat" na Facebook-u.

