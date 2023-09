Jest w konflikcie z gwiazdą "Królowych życia". Już planuje swój pogrzeb

Spis treści

Kim jest Monika Wawrzak?

Celebrytka robiąca karierę w reality show "Diabelnie boskie" w TTV pochodzi z Częstochowy. To właśnie tu założyła i prowadzi swój butik. To dzięki niemu zyskała rozgłos. Wawrzak nie ukrywa, że przywiązuje ogromną wagę do swoich stylizacji i kwestii modowych. Do jakiego stopnia? Cóż… Monika ma już dokładny plan na pogrzebową stylizację.

Jaki pogrzeb marzy się Monice Wawrzak?

O swoim pogrzebie Wawrzak opowiedziała w rozmowie z Plotkiem. Jak się okazuje, ma już wszystko skrupulatnie zaplanowane.

– Do śmierci będę chodziła na szpilkach. Gdy umrę, to już wszyscy wiedzą, jaki ma być outfit, jak mam wyglądać. Absolutnie nie chcę być spalona, tylko ładnie w trumience, makijażysta, włosy, ciuszek i białe kwiaty. Tak to będzie wyglądało. I znicze w jednym kolorze, bo nie lubię bałaganu – rozmarzyła się celebrytka.

Co ciekawe jej wizja obejmuje także muzykę, jaka powinna zostać puszczona podczas jej pogrzebu. Jeśli pomyśleliście o klasycznych nutach, będziecie zaskoczeni. Wawrzak chce, by jej trumnę do grobu złożono przy dźwiękach heavy metalu.

"Diabelnie boskie" w TTV

Od 1 września w TTV emitowany jest drugi sezon "Diabelnie boskich". Bohaterki reality show „to kobiety, dla których bajka o kopciuszku, to... nie ich bajka. Każda z nich twardo stąpa po ziemi i najlepiej czuje się w swojej skórze. Kochają decydować, błyszczeć i być na fali wznoszącej, ale one nie idą do nieba – idą tam, gdzie chcą. Bo "Diabelnie boskie" są ze swojej natury” – możemy przeczytać w notce prasowej TVN Warner Bros. Discovery.

Program skupia się na poczynaniach m.in. Izy Macudzińskiej-Borowiak, Alex Morzyńskiej, Katarzyny „Laluny” Lirsz, Julii von Stein, Kariny Lundmark i od nowego sezonu Moniki Wawrzak.