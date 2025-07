Telewizyjna rewolucja w porannym paśmie! Widzowie mogą być zaskoczeni. Jedna z prowadzących popularną "śniadaniówkę" TVP znika z anteny. Joanna Górska, znana z duetu z Łukaszem Nowickim, postanowiła rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze. Decyzja nie była przypadkowa – jak twierdzi sama zainteresowana, czas na zmiany i nowe wyzwania.

Zobacz też: Joanna Górska bawi się na studniówce syna. Pociecha gwiazdy TVP nieźle wyrosła

Joanna Górska odchodzi ze śniadaniówki TVP

Przez lata towarzyszyła milionom Polaków podczas porannej kawy. Jej uśmiech i ciepły sposób bycia sprawiały, że dzień zaczynał się przyjemniej. Teraz Joanna Górska mówi "do widzenia" porankom na żywo. Widzowie z pewnością zauważą jej brak, bo chociaż była jedną z młodszych twarzy programu, zdążyła zbudować sobie grono wiernych fanów. Zgodnie z informacjami, które pojawiły się w mediach branżowych, dziennikarka nie rozstaje się z telewizją całkowicie. Wręcz przeciwnie... wchodzi na wyższy poziom. Przenosi swoją energię i kompetencje do Fundacji TVP.

Zmiana formatu pracy ma związek z nowymi planami zawodowymi dziennikarki. Zamiast witać widzów o świcie, teraz będzie działać za kulisami. W Fundacji Telewizji Polskiej Górska zajmie się projektami charytatywnymi i społecznymi.

To jednak nie wszystko. Joanna dołączyła również do grona ekspertów Akademii Telewizyjnej. Tam będzie dzielić się swoim doświadczeniem z młodymi dziennikarzami i prowadzącymi, co pozwoli jej zachować kontakt z branżą, ale na zupełnie innych zasadach.

Co dalej z duetem prowadzących, który pokochała publiczność? Łukasz Nowicki, który od lat jest jedną z ikon porannego pasma, pozostaje na swoim miejscu. Na razie nie wiadomo, kto dołączy do niego w nowym układzie. TVP nie podała jeszcze nazwiska potencjalnej następczyni Górskiej.

Zobacz też: Kolejni prowadzący wylatują z Pytania na śniadanie?! "Tak złych opinii nie mieli żadni prowadzący od lat"

Zobacz naszą galerię: Joanna Górska znika z "Pytania na Śniadanie"! Mocne przetasowanie w TVP

Sonda Oglądasz "Pytanie na śniadanie" w nowej odsłonie? Tak, wreszcie coś ciekawego Nie, wolę konkurencję Ja wtedy śpię