Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wyprawili córce urodziny w Hiszpanii. Pojawiła się nawet Katarzyna Dowbor

Różowe urodziny córki Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora

Joanna Koroniewska należy do gwiazd, które chętnie dzielą się ze swoimi fanami fragmentami swojego życia. Gwiazda stara się na bieżąco relacjonować ważne wydarzenia z życia jej rodziny. Koroniewska i Dowbor na co dzień są posiadaczami domu w hiszpańskiej Marbelli i właśnie tam spędzają zdecydowaną większość wakacji. Ostatnio nadarzyła się wyjątkowa okazja do świętowania. Starsza córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora obchodziła swojego 14-te urodziny. Nie mogła obyć się bez imprezy urodzinowej. - Nasza mała córeczka kończy dziś 14 lat! Nasza niezwykła, dziewczyno, spełniaj swoje najskrytsze marzenia i pamiętaj - jesteśmy z Tobą zawsze i na zawsze. Kochamy nie tylko za, ale pomimo. Ale przede wszystkim wiemy jedno - w gąszczu bylejakości, słabych wzorców i wartości wyrastasz naprawdę na fajnego, mądrego i ciekawego człowieka. Dlatego się nie zmieniaj. Niech pokora i empatia towarzyszy Ci w życiu tak jak do tej pory! To jest najważniejsza wartość, jaką możemy Tobie przekazać! - napisała Koroniewska. Na urodziny wnuczki do Hipszanii udała się nawet babcia, Katarzyna Dowbor. - Kto by pomyślał, że moja malutka Janeczka tak szybko urośnie! Prawie kobieta i już nastolatka - 14 lat! Piękny wiek! Babcia bardzo Cię kocha i bardzo, bardzo wierzy w to, że wszystko, o czym zamarzysz, się spełni!!! - napisała Katarzyna Dowbor na Instagramie.

