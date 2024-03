Joanna Koroniewska w kusym bikini prezentuje kaloryfer na brzuchu. Fanki zachwycone, mąż niekoniecznie

Joanna Korniewska opublikowała w sieci filmik z przygotowań do wyjazdu do Hiszpanii. Aktorka przy okazji przymiarki bikini pokazała umięśniony brzuch i znakomita figurę. Fanki rozpływały się zachwytach, podziwiając pięknie wyrzeźbione ciało. Do dyskusji włączył się również mąż Koroniewskiej. Maciej Dowbor odpowiedział na zachwyty internautek.