Joanna Kulig pochwaliła się wspaniałą nowiną z USA. Zrobiła to z Tomem Hanksem

To ewidentnie jej czas. Za sprawą nominowanego do Oscara filmu "Zimna wojna", Joanna Kulig stała się nie tylko jedną z najlepszych polskich aktorek ale i zyskała międzynarodową rozpoznawalność. Ten sukces przełożył się na propozycje zza oceanu. Joanna otrzymała nie tylko propozycje w zagranicznych produkcjach ale i zaproszenie do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej "Jestem bardzo podekscytowana, że zostałam nowym członkiem Akademii" - napisała.

Ogromny sukces Joanny Kulig w USA

Gwiazda nie spoczywa na laurach. Joanna Kulig rozwija swoją karierę za oceanem gdzie gra u boku największych gwiazd Hollywood. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z planu nowego serialu USA "Masters of the Air", którego akcja rozgrywa się podczas II Wojny Światowej. Historia opowiada o lotnikach załogi bombowców 8. Armii Powietrznej, którzy ryzykują życiem. Gwiazda poinformowała, że cieszy się, że jest częścią tak świetnej produkcji,

Kulig pochwaliła się też zdjęciem z Tomem Hanksem. "Z jednym z najlepszych producentów wszech czasów. A teraz powrót do pracy!" - podpisała fotografię, pod którą pojawiła się lawina komentarzy.

