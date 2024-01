Joanna Kulig przekazała radosne wieści z USA. I to tuż przed galą rozdania Oscarów!

Joanna Kulig na swoim profilu na Instagramie oficjalnie potwierdziła, że została członkinią Amerykańskiej Akademii Filmowej. Oznacza to, że będzie miała wpływ na to, kto dostanie Oscara. "I’m very excited to be a fresh member of @theacademy" - napisała. W wolnym tłumaczeniu: "Jestem bardzo podekscytowana, że zostałam nowym członkiem Akademii". Gwiazda pochwaliła się także zdjęciami z głosowania nad tegorocznymi propozycjami do najważniejszych nagród filmowych na świecie. Amerykańska Akademia Filmowa liczy obecnie ponad 10 tysięcy członków. Joanna Kulig była jedną z 398 osób zaproszonych w czerwcu do tego elitarnego grona. Obok niej szansę na dołączenie do prestiżowej grupy otrzymali m.in. Vicky Krieps, Paul Mescal, Agnieszka Smoczyńska, Jolanta Dylewska oraz Agnieszka Glińska. Gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 10 na 11 marca czasu polskiego.

Także w marcu zobaczymy aktorkę w nowym filmie "Miłość bez ostrzeżenia" w którym zagrała imigrantkę z Polski. - Zależało mi, żeby zbudować tę postać wielowymiarowo. Na początku bałam się, że podejście do mojej bohaterki będzie stereotypowe. Ale kiedy przeczytałam scenariusz, stwierdziłam, że bardzo inteligentnie gra ze stereotypami. Każda z postaci jest w drodze ku wolności. Magdalena rzeczywiście się wyzwala, ale tak naprawdę każda postać przechodzi nieoczywistą przemianę. To jest bardzo interesujące w tej historii. Cieszyłam się, że dostałam taką szansę. Pamiętam, jak bardzo byłam zaskoczona, że Rebecca chce się ze mną spotkać - powiedziała w rozmowie z PAP.

