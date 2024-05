Toruń: Uruchamiają specjalną linię tramwajową. Oni pojadą za darmo

Przyszliśmy do lokalu Rydzyka i spróbowaliśmy zapłacić w Euro. Wymowna reakcja

Toruń: Nocna linia tramwajowa na Piernikalia

Uruchomienie nocnej linii tramwajowej ma rzecz jasna związek z rozpoczynającymi się we wtorek (7 maja 2024) Piernikaliami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzięki temu studenci i goście mogą łatwiej i bezpieczniej wrócić do domu po juwenaliowym szaleństwie.

- W czasie trwania Piernikaliów organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika studenci uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu. Uprawnienie przysługuje od piątku od godz. 8:00 do niedzieli do godz. 6:00 na podstawie legitymacji studenckiej - informuje nas Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu.

Rozkłady jazdy są dostępne na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji. A co nas czeka w czasie święta studentów? O tym opowiedziała naszemu dziennikarzowi przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK. Życzymy dobrej i bezpiecznej zabawy, niezapomnianych koncertów i wielu pozytywnych wrażeń. Relacje zdjęciowe będziemy prezentować w toruńskim oddziale "Super Expressu".

