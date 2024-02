Joanna Kurowska niknie w oczach. Gwiazda seriali odchudza się pod okiem ekspertki. Wiemy, ile kilogramów zrzuciła!

Joanna Kurowska wręcz zachwyca! Gwiazda serialu „Teściowie” ostro wzięła się za siebie. Odchudza się pod okiem fachowców w jednej z warszawskich klinik. Pierwsze efekty zabiegów mogliśmy zobaczyć już podczas prezentacji ramówkowej Polsatu. Artystka wyraźnie zeszczuplała, a stylizacja od Niny Basco tylko podkreśliła jej super wygląd. Wszystko to zasługa diety i doktor Barbary Jerschiny. - Wzięłam się na poważnie za odchudzanie. Odchudzam się u dr Jerschiny, która trzyma mnie w ryzach. Schudłam już 8 kilogramów. Czuję, że jestem na dobrej drodze, żeby lżej się czuć i lepiej wyglądać. Jak człowiek schudnie to nawet jak założy bluzę z kapturem to świetnie wygląda. Doktor Jerschina stosuje na moje ciało różne cudowne maszyny, ale mówi też jak jeść i co jeść, żeby tkanki tłuszczowej nie przybywało, jakich suplementów używać. Ważę się co dwa tygodnie i to też jest motywacja. Muszę się pilnować, żeby waga nie pokazywała więcej niż ostatnio. Pani doktor mi nie odpuszcza, z czego jestem bardzo zadowolona – opowiada „Super Expressowi” Joanna Kurowska.

Jaką dietę stosuje Joanna Kurowska?

- Muszę unikać pieczywa, makaronu, ryżu i mąki. Jem teraz dużo warzyw, chudego mięsa i ryb – wymienia gwiazda, która jakiś czas temu złamała nogę, przez co również przybyło jej nieco kilogramów i czuła się przeciążona. - Niedawno złamałam nogę. Poczułam, że muszę coś zrobić, bo zaczęłam odczuwać dyskomfort i straszne przeciążenie. Jak człowiek jest szczuplejszy to naprawdę fajniej i lżej się żyje. Fajnie jak się znowu można wbić w swoje stare ciuchy. Jak dr Jerschina oznajmia mi, że ubył mi kolejny kilogram jestem coraz bardziej szczęśliwa. Jestem kobietą, chcę dobrze wyglądać – zdradza aktorka.

Więcej w materiale wideo!