Joanna Okuniewska coming out. Podcasterka jest częścią społeczności LGBT

Joanna Okuniewska przez osiem lat związana była z mężczyzną - psychoterapeutą Amadeuszem Pijańskim. Ma z nim córeczkę Helenę (3 l.). 11 grudnia gwiazda internetu zdecydowała się zrobić coming out i ujawnić, że jest częścią społeczności LGBT.- W tym roku dostałam wiele lekcji. Część z nich było jak lodowaty prysznic, część jak delikatne grożenie mi palcem. Każda z nich doprowadziła mnie do tego momentu. Że poczułam, że to czas na radykalną szczerość. Już koniec mówienia "na około", kręcenia, bania się, chodzenia na paluszkach, oczekiwania aż coś wydarzy się samo. Kłamania - zaznaczyła w buzującym od emocji wpisie Joanna Okuniewska.- Jestem to winna sobie, ale nie tylko. Ten rok był rokiem porządkowania swojego życia i startowania od nowa. Wierzę w nowe początki. Wierzę, że da się zaczynać od nowa. I wiem, że chcę dalej dumna z tego, kim jestem - dodała podcasterka.

Joanna Okuniewska pokazała partnerkę. Kim jest Natalia Zamilska?

Joanna Okuniewska stwierdziła też, że chce "móc kiedyś chodzić za rękę z Nią". Szybko okazało się, że gwiazda intertetu ma już, z kim chodzić za rękę. Podcasterka kilka dni po dokonaniu coming outu pokazała swoją partnerkę. Zrobiła to nie bez pewnych oporów. - Myślałam najpierw, że nie dodam tego zdjęcia, chociaż bardzo je lubię, ale potem sąsiad pod blokiem zaczął śpiewać głosem Michaela Buble "Winter Wonderland", porządkując podjazd. I k***a, ludzie, idą Święta, a święta to czas który w moim dziecięcym sercu zajmuje szczególne miejsce. I chrzanić Misia Episia, o którym marzyłam jako dziecko. Najlepsze prezenty to te dla duszy. Takich Wam życzę - napisała Joanna Okuniewska. Okazuje się, że wybranką podcasterki jest znana postać w świecie muzyki - Natalia Zamilska. Kim jest partnerka Jaonny Okuniewskiej? Ma 34 lata i zajmuje się produkcją muzyki elekronicznej. Natalia Zamilska ma na swoim koncie cztery płyty. Coming outu jako osoba LGBT dokonała w 2016 roku podczas rozmowy z "Wysokimi Obcasami".

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Joanny Okuniewskiej. Na siódmym slajdzie widać podcasterkę ze swoją partnerką Natalią Zamilską