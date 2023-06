Tajemnicza relacja Opozdy i Mroza! JEDNAK SĄ PARĄ?! Ich wiadomości właśnie ujrzały światło dzienne

Katarzyna Łaniewska cierpiała po zdradzie męża. Ignacy Gogolewski zdradził ją i odszedł do sąsiadki

Joanna Opozda z przystojnym studentem w klubie. Tańce, pocałunki, noszenie na rękach

Joanna Opoza po burzliwym rozstaniu z Antonim Królikowskim skupia się przede wszystkim na wychowaniu ich syna Vincenta. Maluch jest oczkiem w głowie mamusi. Jednak każdy człowiek ma swoje potrzeby i nie może skupiać się wyłącznie na opiece nad dzieckiem. Niedawno Joanna Opozda zrobiła sobie "wychodne" i spędziła noc w klubie z przystojnym studentem prawa (w naszej galerii prezentujemy zdjęcia Joanny Opozdy z imprezy, na której bawiła się z młodym chłopakiem). Wysportowany student szalał z aktorką na parkiecie, nosił ją na rękach i cały czas się nią opiekował. Nie zabrakło nawet namiętnych pocałunków! Kim jest przystojniak, z którym aktorka spędziła noc? Wiemy, że skończył zarządzanie, studiuje prawo i gra w tenisa na bardzo wysokim poziomie. Skąd zatem biorą się plotki o rzekomym romansie Joanny Opozdy i Remigiusza Mroza? Okazuje się, że sami podsycają spekulacje.

Joanna Opozda i Remigiusz Mróz. Co ich łączy?

Remigiusz Mróz i była żona Antoniego Królikowskiego wdali się w osobliwą dyskusję na InstaStory. W relacji aktorki widać najnowszą książkę pisarza z dedykacją dla niej. "Nie czytaj temu Vinniemu przed snem" - czytamy na stronie tytułowej. "Remigiusz Mróz, ty narcyzie" - napisała Joanna Opozda. To jednak nie wszystko. "Dobrze, że Asia pokazała te cenzuralne. I to ani trochę ja nie pytałem" - ripostował pisarz. Potem przyszła najbardziej tajemnicza wiadomość. "Wiadomo, są takie, których nikomu nie pokaże" - zapewniła była żona Antoniego Królikowskiego. O rzekomym romansie Remigiusza Mroza i Joanny Opozdy plotkuje się od kilku miesięcy, ale nic nie wskazuje na to, żeby łączyło ich coś więcej niż przyjaźń. Na pewno jednak aktorka zakochana jest w książkach.

Zdarza mi się czytać jego książki. Teraz mam mało czasu, żeby czytać i, prawdę mówiąc, jak sięgam po książki, to jednak nie są to kryminały, tylko jakieś poradniki dla mam. Mam ich sporo i staram się chociaż te 15 minut przed snem poczytać o tym rodzicielstwie. Więc nie mam zbytnio czasu na takie przyjemne książki, które mnie gdzieś wciągną. Ja nawet nie oglądam seriali ani filmów - zdradziła Joanna Opozda portalowi Jastrząb Post.