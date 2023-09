Joanna Opozda ofiarą szantażu. O wstrząsających przeżyciach z udziałem synka, opowiedziała w sieci

Joanna Opozda ofiarą szantażu! Nie do wiary, czego żądała od niej szantażystka

W poniedziałkowy wieczór Joanna Opozda opowiedziała fanom o tym, co ostatnio ją spotkało. - Otóż... byłam szantażowana. Napisała do mnie kobieta maila, gdzie oznajmiła mi, że ma zdjęcia mojego syna, gdzie jest cała jego buzia, wizerunek i co ja tej kobiecie mogę zaoferować w zamian za to, że ona tych zdjęć nie wyśle do mediów - zaczęła swoją opowieść aktorka. - Próbowała zgarnąć za zdjęcia mojego dziecka 20 tys. zł., ale jej się to nie udało – dodała Joanna.

Gwiazda pokazała screeny wiadomości przesyłanych na Instagramie, z których wynika, że nawiązała kontakt z szantażystką i poprosiła ją o dane niezbędne do wykonania przelewu. Pewna swojego triumfu kobieta podała swoje personalia, wysłała nawet zdjęcie dowodu osobistego.

- Ta kobieta, która mnie szantażowała, próbowała być cwańsza niż jest i ostatecznie wysłała mi wszystkie swoje dane. Teraz po prostu mogę iść na prokuraturę i zakładać jej sprawę, że chciała ode mnie pieniądze za zdjęcia mojego dziecka - podsumowała całe zdarzenie gwiazda.

