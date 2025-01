Joanna Racewicz w miniony weekend pojawiła się na imprezie "Cała Polska Czyta Dzieciom", która została zorganizowana w Warszawie. Dziennikarka po imprezie udała się do domu, gdzie zdobyła się na refleksję, którą udostępniła na swoim InstaStories.

Joanna Racewicz na dodanym przez siebie filmiku rozprawia na temat przemijającego czasu oraz macierzyństwa. Gwiazda wprost mówi, że ma momenty słabości i bycie idealnym rodzicem jest dla niej trudne i czasami nie jest w pełni możliwe.

Ja tak jeszcze dzisiaj tylko na chwilkę, bo późno, a tu przed chwilą gale, sukienki, ścianki, a tu już zwykłe życie. I chciałam wam powiedzieć, że niezależnie od tego, jak blisko możemy być z naszymi dziećmi, to czasem są takie momenty kompletnej porażki. I nie, to nie jest tutorial o tym, jak się zmywać, bardziej taka potrzeba powiedzenia: "Nie padaj". Czasem każdy z nas, pewnie ja też, mamy takie poczucie, że nie jesteśmy idealni, że nie możemy być idealni, że czasem nam też siadają nerwy. Ja też tak mam, a wy? - rozpoczęła swój długi wywód Racewicz.

Joanna w dalszej części swojego długiego wpisu zwróciła uwagę na przemijający czas. Gwiazda wspomina piękne chwile, które już nigdy nie wrócą.

I sama teraz zadałam sobie pytanie - co mnie tak nagle wzięło, wiecie, na kolejny raz całą prawdę całą dobę. Zaraz po gali zresztą, fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. I może to jest właśnie wspomnienie takich cudnych momentów, kiedy razem czytaliśmy książeczki. Na głosy, głośno, więcej niż 20 minut dziennie. I bardzo mi brakuje tamtych chwil. No, ale już nie wrócą. Tak się oczy pocą przy tym zmywaniu makijażu, co? - mówiła złamanym głosem Joanna.