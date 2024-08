Julia Kamińska ogłosiła wspaniałe wieści. Internauci nie są nimi zachwyceni. "Masakra"

Julia Kamińska (36 l.) to znana polska aktorka. Zasłynęła z tytułowej roli w serialu "Brzydula". To nią podbiła serca polskich widzów. Dalej gra w różnych serialach, szczególnie jako "czarne charaktery". Jak się okazało, Julia Kamińska postanowiła podzielić się radosną wiadomością, która... wkurzyła fanów. O co chodzi?