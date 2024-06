Julia Kamińska pojedzie na Eurowizję? Nieprawdopodobne słowa

Julia Kamińska to jedna z bardziej utalentowanych polskich gwiazd. Aktorka przed laty zagrała w hicie "BrzydUla", który odniósł niesamowity sukces. Od lat gra też w teatrze czy w popularnych serialach. Od jakiegoś czasu spełnia się też jako wokalistka. Już niedługo zadebiutuje z longplayem "Sublimacja" (premiera 7 czerwca 2024). Gwiazda wcześniej wydała epkę w klimacie indie-pop.

Julia Kamińska od jakiegoś czasu spełnia się jako wokalistka. Artystka w rozmowie z nami wyjawiła, jakie ma plany na najbliższą przyszłość oraz czy myśli o tym, aby skupić się teraz na karierze wokalnej.

"Do tej pory sublimacje znałam ze zjawisk chemicznych, to jest zmiana stanu, ze stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Z kolei w psychologii to pojęcia funkcjonuje jako taki zdrowy rodzaj odreagowania. Wyrzucenie z siebie pewnych rzeczy" - powiedziała nam Julia Kamińska.

Julia Kamińska pojedzie na Eurowizję?

W rozmowie z nami Kamińska wyznała, że nie czułaby się dobrze, jadąc na Eurowizję. Wokalistka przyznała, jednak iż nie powinna nigdy mówić nigdy.

"Nie, na pewno nie. Nie czuję się w ogóle w tego typu przedsięwzięciach. Chociaż mówi się, że nie powinno się nigdy mówić nigdy. Ale te piosenki, które teraz prezentuje publiczności, one są bardzo autorskie, niezależne, offowe i to się nijak ma to Eurowizji. Ja bardzo lubię ten moment w ogóle w moim życiu i w twórczości też, kiedy nie robię niczego komercyjnie. Z założenia niby wszystko jest komercyjne, co ma trafić do publiczności, więc tak, ale to jest jednak niezależne i ja to robię głównie dla siebie i taki prezent sobie sprawiam. Tak się składa, że to, co podoba się mi, w ramach prezentu mojego kompletnie się nie nadaje na Eurowizję" - wyjawiła "Super Expressowi" Julia Kamińska.

W dalszej części rozmowy gwiazda wyjawiła, komu kibicowała. Okazuje się też, że widziała cały konkurs.

"Kibicowałam Hiszpanii, Anglii, Szwajcarii. Bardzo cieszyłam się, kiedy Szwajcaria wygrała. Jeszcze mi się w tym finale bardzo podobał... Francja!" - powiedziała "Super Expressowi" Julia.

