Julia Kamińska związki, "BrzydUla", Twoja twarz brzmi znajomo"

Julia Kamińska ogólnopolską rozpoznawalność zyskała dzięki roli w serialu "BrzydUla" emitowanym w TVN. Po latach (w 2020 roku) produkcja została wznowiona, a tytułowa brzydula była już żoną Marka granego przez Filipa Bobka. W międzyczasie Julia Kamińska pokazała swoją inną twarz. Artystka prezentowała swoje umiejętności wokalne w zespole Julia i Nieprzyjemni, którego została wokalistką, a w 2023 roku wystąpiła w show "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie zajęła 3. lokatę. W życiu prywatnym aktorka przez 12 lat była w związku z poetą i scenarzystą Piotrem Jaskiem, z którym rozstała się w 2021 roku. Później Julia Kamińska związała się z izraelskim biznesmenem Roie Weinsteinem. Gwiazda serialu "BrzydUla" często zabiera głos w ważnych społecznie tematach. Wspiera m.in. osoby LGBT i angażuje się w różne akcje charytatywne. Ci którzy pamiętają Julię Kamińską przede wszystkim z serialu TVN, będą w wielkim szoku, gdy zobaczą, jak teraz wygląda aktorka.

Julia Kamińska wygląda obłędnie. Obok niej siedzi wytatuowany paker ze smoczkiem

Gwiazda "BrzydUli" intensywnie promuje swoje piosenki. Jej ostatni wpis okraszony zdjęciem wbił internautów w fotel. Na fotce widzimy bowiem niezwykle seksowną Julię Kamińską w towarzystwie wytutuowanego pakera ze... smoczkiem w ustach. W życiu byśmy nie powiedzieli, że to serialowa Ula. Nawet po metamorfozie. Aktorka wygląda obłędnie, ale nie wszystkim jej fotografie przypadły do gustu. Niektórzy uważają, że Julia Kamińska poszła trochę za daleko. - Jakoś ten image nie pasuje mi do Ciebie -ocenił jeden z użytkowników Instagrama. - Scena jak z filmu xxx 18+ - stwierdził inny internauta. Nie ma jednak wątpliwości, że aktorka wie, jak na siebie zwrócić uwagę.. W naszej galerii prezentujemy, jak Julia Kamińska zmieniała się od czasu roli Uli w serialu "BrzyDula".

