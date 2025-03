Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych aktorek i wokalistek młodego pokolenia. Mimo ogromnego sukcesu i masy fanów, od lat zmaga się z falą hejtu. W internecie nie brakuje komentarzy krytykujących jej wygląd, talent czy życie prywatne. Niestety, nienawiść, z którą mierzy się Julia, nie ominęła również jej młodszej siostry. Gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" mówi o tym, jak sobie radzi z nienawistnymi komentarzami.

Julia Wieniawa weszła do show-biznesu jako nastolatka. Popularność zdobyła dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", a następnie rozwijała swoją karierę w muzyce, teatrze oraz filmie. Bycie na świeczniku ma jednak swoje konsekwencje - sukces często wiąże się z krytyką, a w dobie mediów społecznościowych ta przybiera na sile.

Hejt, który spływa na Julię, często dotyczy jej wyglądu, sposobu bycia czy decyzji zawodowych. Pod każdym jej postem na Instagramie można znaleźć zarówno pochwały, jak i kąśliwe uwagi. Aktorka nauczyła się ignorować nieprzychylne komentarze, ale teraz chce, aby również jej młodsza siostra miała do nich odpowiedni dystans. Wieniawa w rozmowie z nami wyjawiła czy jako nastolatka spotykała się z hejtem. Okazuje się, że tak!

Jak najbardziej, to wiesz, nie trzeba być ze sobą popularną, żeby doświadczyć w szkole hejtu. Teraz to się nazywa hejt, kiedyś to po prostu było, wiesz, dokuczanie sobie wzajemne, powstawanie jakichś grupek na Facebook'ach, czy Whatsapp'ach, to też obserwuje mojej siostry najmłodszych, to się nadal dzieje, szykanowanie się wzajemne. To ten nienawiść ze strony dzieciaków chyba była najbardziej bolesna, bo dzieciaki są takie bezwzględne, niestety. To zazwyczaj wychodzi z wychowania z domu, ale to zawsze było i jest i pewnie będzie, bo to byłaby utopia, myśląc, że ten hejt za na dzień się wyłączy, ale mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy zmienić ten świat na lepszy i po prostu nie będziemy pozwalać do tego, co po zachowaniu - mówi "Super Expressowi" Wieniawa.