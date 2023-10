i Autor: Facebook & Podlewski/Akpa Odszedł przyjaciel Markowskiego

Przegrał walkę z chorobą

Jurek Oliwa nie żyje. To dla niego Grzegorz Markowski z Perfectem miał wrócić na scenę!

Kilka dni temu poinformowano, że specjalnie po to, by zebrać fundusze na Jurka Oliwę walczącego z nowotworem. Z tego powodu do zespołu miał wrócić sam Grzegorz Markowski, by wystąpić na koncercie, którego dochody miały wesprzeć chorego. Niestety, Jurek Oliwa odszedł. O śmierci wieloletniego współpracownika zespołu poinformował Klub Forty Kleparz.