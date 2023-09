Jadwiga Barańska przemówiła do fanów. Gwiazda "Nocy i dni" podzieliła się radosną nowiną i prywatnym zdjęciem

Grzegorz Markowski wraca do Perfectu. Pilnie potrzebne są pieniądze na leczenie kolegi

Grzegorz Markowski miał już nigdy nie wystąpić z zespołem Perfect. Legendarny wokalista, który śpiewał takie przeboje jak: "Autobiografia", "Nie płacz Ewka" czy "Chcemy być sobą" niedawno skończył 70 lat i obecnie wiedzie raczej życie emeryta niż rockmana. Od czasu do czasu pojawia się na gościnnych występach z córką - Patrycją Markowską - ale z grupie Perfect konsekwentnie odmawiał wspólnych występów. Co ciekawe, kapela i tak koncertowała, ale już z innym wokalistą. Po śmierci perkusisty Piotra Szkudelskiego wydawało się, że nie da się już poskładać zespołu, ale Perfect grał, a za mikrofonem stanął Piotr Skóra. Teraz fanów kapeli czeka nie lada niespodzianka. Grzegorz Markowski wraca do Perfectu na jeden koncert! Niestety okoliczności powrotu frontmana są bardzo smutne. Przyjaciel zespołu i Grzegorza Markowskiego - realizator dźwięku Jerzy Oliwa - jest ciężko chory. Pilnie potrzebne są pieniądze!

Koncert dla Jerzego Oliwy w Krakowie. Grzegorz Markowski zagra z zespołem Perfect. Wystąpią też m.in. Krzysztof Cugowski, Artur Gadowski i Patrycja Markowska

22 października w krakowskich Fortach Kleparz odbędzie się specjalny koncert, który ma pomóc w zebraniu funduszy potrzebnych na leczenie chorującego na raka Jerzego Oliwę. Przyjaciele go nie opuścili i zdecydowali się go ratować. Na scenie poza Perfectem z Grzegorzem Markowskim wystąpi plejada polskich gwiazd. W zespole razem z ojcem zaśpiewa Patrycja Markowska. Oprócz nich w Krakowie wystąpią m.in.: Krzysztof Cugowski, Artur, Gadowski, Maciej Maleńczuk i zespół Pudelsi. Na estradzie zobaczymy też nieco zapomnianych artystów: Renatę Przemyk, Grzegorza Kupczyk z grup Turbo i Ceti, Andrzeja Sikorowskiego z Pod Budą i Macieja Balcara z Dżemu. Największe emocje wzbudza jednak występ Grzegorza Markowskiego z zespołem Perfect, bo to prawdopodobnie ostatni taki koncert.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Grzegorz Markowski