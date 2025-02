Juror "Tańca z Gwiazdami" miażdży studniówkowego poloneza. Zaleca młodzieży krakowiaki i oberki

Tomasz Wygoda zauważył, że problemem nie jest sam taniec, ale brak edukacji tanecznej w szkołach, który prowadzi do sytuacji, w której młodzi ludzie czują się niepewnie na parkiecie.

Dobrze by było, gdyby młodzież poznała podstawy, a do tego tańce narodowe, oberki, krakowiaki. Ja bym to każdemu polecił