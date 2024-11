Juror "Tańca z gwiazdami" został ojcem. Michał Malitowski powitał na świecie syna. "Czuję się pobłogosławiony"

Niepokojące wieści o stanie Agnieszki Kaczorowskiej. Zrobiła to dzień przed wywiadem Peli. "Nie wierzę"

Juror "Tańca z gwiazdami" został ojcem. Michał Malitowski powitał na świecie syna

Michał Malitowski do niedawna zasiadał w fotelu jurora w kultowym programie "Taniec z gwiazdami". Po zakończeniu swojej przygody z show skupił się na prowadzeniu swojej szkoły tańca, czym często chwali się na Instagramie. W biznesie pomaga mu jego obecna żona, Yuliya Malitowski. Choć oboje są aktywni w mediach społecznościowych, to informację o ciąży trzymali w tajemnicy do samego końca. Dopiero w poniedziałek, 11 listopada Michał Malitowski poinformował na Instagramie, że ponownie został tatą. Były juror show "Taniec z gwiazdami" przekazał, że chłopiec przyszedł na świat w piątek 8 listopada w Mandurah na południowym wschodzie Australii.

Jest tutaj. Mason Michael Malitowski. Czuję się błogosławiony. 8.11.2024 Mandurah, Perth Western Australia. Jestem tak bardzo dumny z ciebie, mamo

- napisał obok zamieszczonego przez siebie na Instagramie zdjęcia dziecięcych stópek.

Michał Malitowski: życie, kariera, partnerka

Michał Malitowski ma także córkę, Lię Michele, ze związku z Joanną Leunis. Dziewczynka przyszła na świat w 2016 roku. Para rozstała się w 2019 roku, a w 2020 Malitowski ożenił się z Yuliyą Phillips, australijską tancerką ukraińskiego pochodzenia. Teraz zostali rodzicami Mansona Michaela. Michał Malitowski jest jednym z najpopularniejszych polskich tancerzy i choreografów. Wielokrotnie wygrywał mistrzostwa Polski. W duecie z Joanną Leunis wiele razy triumfowali na arenach międzynarodowych i zdobywając m.in. tytuły mistrza świata w kategoriach profesjonalnych.

