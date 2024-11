"Taniec z gwiazdami". Majka Jeżowska odpadła, a tu takie informacje. Widzowie wydali wyrok

Niepokojące wieści o stanie Agnieszki Kaczorowskiej. Zrobiła to dzień przed wywiadem Peli. "Nie wierzę"

"Taniec z gwiazdami". Majka Jeżowska i Michał Danilczuk pożegnali się z programem

Kolejny odcinek tanecznego show "Taniec z gwiazdami. Dancing with the stars" za nami. Niestety w półfinale z programem pożegnali się ulubieńcy widzów: Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Para zaprezentowała na parkiecie aż trzy choreografie, w tym jedną w dogrywce. Najpierw zatańczyli walca angielskiego do utworu "Dumka na dwa serca". Ich taniec zachwycił Małgorzatę Sochę, która zastępowała nieobecną w jury Ewę Kasprzyk.

To był najpiękniejszy duet

- powiedziała aktorka. Rafał Maserak stwierdził z kolei, że ich taniec urzeka i życzy im, by powtórzyli go w finale. Następnie Jeżowska zatańczyła energicznego jive'a, którym zachwycili samą Ivonę Pavlovic.

To show było rewelacyjne, znakomite

- padło z ust Pavlović. Zgodnie z werdyktem Maja Jeżowska i tancerz Michał Danilczuk musieli zawalczyć o miejsce w finale "Tańca z gwiazdami" w dogrywce. Zatańczyli przepięknego walca wiedeńskiego, jednak nie dał im on lokaty w walce o Kryształową Kulę i musieli pożegnać się z programem.

Nie sądziłam, że spłynie na mnie tyle miłości. Szczególnie od fanów. Dziękuję, że głosowaliście na nas

- powiedziała Majka Jeżowska po ogłoszeniu werdyktu.

Pełni emocji widzowie nie zgadzają się z werdyktem jurorów

Widzowie "Tańca z gwiazdami" po odpadnięciu Jeżowskiej i Danilczuka nie kryli żalu. Zdaniem wielu osób, to właśnie ta para powinna przejść do finału i zawalczyć o kryształową Kulę. Świadczą o tym komentarze zamieszczone na oficjalnym koncie show na Instagramie.

Pierwszy raz płakałam, że ktoś odpadł. Daliście tyle wzruszeń, emocji, serca. Wielka szkoda

To był ogromny zaszczyt oglądać tańce Majki i Michała. Uważam, że Majka jest silną kobietą, która zawsze walczyła i nigdy się nie poddawała. Dziś może odpada, ale nie przegrała! Wygrała zupełnie coś więcej niż Kryształową Kulę. Wygrała szacunek i ogrom fanów

Wasze występy były wspaniałe, każdy taniec był i czymś, dawał mnóstwo emocji. Wspaniałe się na Was patrzyło

M&M powinni być w finale. Ogromny postęp, ciężka praca i olbrzymia sympatia. To wszystko składa się na zasługę znalezienia się w finale

- czytamy w komentarzach.

