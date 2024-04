Justyna Bolek, znana z „dzień Dobry TVN” trenerka fitness zachęca do uprawiania sportu! Zdradza kilka trików na wymarzoną sylwetkę!

Miejsca, gdzie można ćwiczyć, rozrastają się jak grzyby po deszczu. Kluby fitness dostępne są już nie tylko dla mieszkańców dużych miast. Nawet w małych miasteczkach można ćwiczyć w przyjaznym miejscu pod okiem instruktora. Niestety, tym co powstrzymuje nas od zapisania się na zajęcia, jest… strach. Nie chcemy być oceniani, zastanawiamy się, czy damy radę, a przede wszystkim – przeraża nas mnogość zajęć i nazw, których nie rozumiemy. No bo jak znaleźć idealne zajęcie dla siebie, gdy nazwy brzmią tak tajemniczo: TBC, Mobility, Crossfit, Trening funkcjonalny? O wyjaśnienie tych tajemniczych pojęć poprosiliśmy Justynę Bolek - ekspertkę fitness, doktorantkę gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Trening funkcjonalny: to forma ćwiczeń, która skupia się na naśladowaniu ruchów, w codziennym życiu. Głównym celem tego treningu jest poprawa wydajności i efektywności naszych działań poprzez budowanie siły, wytrzymałości, równowagi i koordynacji. Wzmacniamy mięśnie, których na co dzień używamy podczas chodzenia, noszenia toreb z zakupami, chodzenia po schodach czy wstawania z krzesła. Trening funkcjonalny to więcej niż zestaw ćwiczeń – to holistyczne podejście do fitnessu. Może przynieść korzyści zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Warto podkreślić, że jest to trening dla każdego: nastolatków, osób dorosłych czy seniorów. Ważny jest jednak wybór odpowiedniej grupy, zbliżonej kondycją czy wiekiem. Trening powinien być dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego z ćwiczących, więc najbardziej optymalną wersją jest indywidualny trening z trenerem personalnym.

Trening TBC (Total Body Conditioning) to zajęcia, które łączą w sobie ćwiczenia aerobowe ze wzmacniającymi. Dzięki TBC można wymodelować ciało, angażując zarówno górne jak i dolne partie mięśniowe. Trening ten wykonywany jest do rytmicznej muzyki. Można spodziewać się ćwiczeń typu: skakanie, bieganie, rower, ćwiczenia wzmacniające, podczas których używane są obciążenia, hantle, piłki. TBC jest prawie dla wszystkich. Trening pomaga w poprawie ogólnej kondycji, spalaniu kalorii i wzmocnieniu mięśni, czego efektem może być poprawa wydolności tlenowej, siły mięśniowej oraz spalanie tkanki tłuszczowej. Na takim treningu można spalić mnóstwo kalorii. Jest to trening dedykowany osobom, które chcą poprawić głównie wygląd swojej sylwetki. Nie jest wskazany dla seniorów.

Crossfit - to trening siłowo-kondycyjny, który wykorzystuje ruchy m.in. z wyżej wymienionego treningu funkcyjnego. Charakteryzuje się wysoką intensywnością oraz ciągłą zmiennością. Taki trening łączy elementy gimnastyczne (z podnoszeniem ciężarów, rzutami piłką lekarską) z cardio. Crossfit poprawi wydolność, siłę mięśni, zwinność, szybkość, równowagę, koordynację, czas reakcji oraz moc. Ćwiczenie wykonuje się przez określony czas tak szybko, jak to możliwe lub przez tyle powtórzeń, ile jest się w stanie zrobić w ustalonym czasie. To jest trening dla zaawansowanych! Szybkie tempo powoduje, że świadomość ciała musi być naprawdę na wysokim poziomie, aby móc precyzyjnie, a co najważniejsze, prawidłowo wykonać dane ćwiczenie, aby nie nabawić się np. kontuzji.

Crossfit to niezły wycisk! Nie jest zalecany osobom początkującym, seniorom oraz dzieciom

Mobility to forma ćwiczeń, która skupia się na poprawie zakresu ruchu. Dzięki takim zajęciom, zdolność do wykonywania ruchów w określonym zakresie, może się poprawić, ponieważ wzrost zakresu ruchu w stawie to wzrost mobilności. Taki trening poprawi ogólną kondycję fizyczną oraz ułatwi wykonywanie codziennych czynności. Zajęcia są dobre dla każdego niezależnie od wieku. Polecam go zwłaszcza seniorom oraz tym, którzy mają ograniczoną ruchomość stawów.

Pilates to kompleksowy trening, który harmonijnie wzmacnia mięśnie całego ciała. Takie zajęcia to połączenie jogi i baletu, z włączeniem ćwiczeń oddechowych. Poszczególne ruchy wykonuje się powoli, nierzadko przy relaksacyjnej muzyce. Głównie przy obciążeniu wyłącznie własnego ciała. Niech to jednak nikogo nie zwiedzie – pilates potrafi bowiem ostro dać w kość. Niewątpliwą zaletą pilatesu jest aktywizacja mięśni głębokich, stabilizujących. W szczególności wzmocnieniu ulegają mięśnie pleców i brzucha. Efektem jest szczuplejsza, wyrzeźbiona sylwetka, lepsza postawa ciała, eliminacja bólu kręgosłupa i mniejsza podatność na kontuzje. Bardzo ważnym jest, aby zapisać się do doświadczonego instruktora. Kluczowa jest jego wiedza oraz fachowość. Pilates poleca się seniorom, kobietom w ciąży i osobom z nadwagą.

Body Shape to zajęcia fitness, a dokładnie trening interwałowy, który łączy ćwiczenia rozciągające, wzmacniające i cardio. Podczas zajęć można używać dodatkowych sprzętów, takich jak hantle, gumy czy stepy. Pomagają one zwiększyć intensywność treningu i skupić się na konkretnej partii ciała. Zajęcia polecane są dla każdego, niezależnie od wieku czy kondycji. A jakich efektów można spodziewać się po zajęciach? Można spalić tkankę tłuszczową, zredukować obwody, wyszczuplić sylwetkę, zwiększyć swoją wydolność i poprawić jędrność skóry. Jest to trening dedykowany osobom, które chcą poprawić głównie wygląd swojej sylwetki.

PAMIĘTAJ (ważne): zanim zapiszesz się na jakiekolwiek zajęcia, koniecznie skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Niektóre stare czy obecne kontuzje, urazy czy choroby przewlekłe mogą cię dyskwalifikować z aktywności fizycznej na jakiś czas.

Kim jest Justyna Bolek i jakie ma osiągniecia?

Justyna Bolek to doktorantka i wykładowca Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na Wydziale Kultury Fizycznej i Sportu, Katedra Sportu, Zakład Fitness. Od lat walczy ze stereotypami dotyczącymi ćwiczeń fizycznych.

Trenerka, ekspertka w dziedzinie fitness, specjalistka treningów medycznych i funkcjonalnych. Poprzez media, regularnie edukuje Polaków na tematy z zakresu prawidłowości wykonywanych ćwiczeń, zdrowych nawyków i regularnej aktywności fizycznej. Jest autorką wielu publikacji prasowych na temat zdrowej aktywności fitness.

Wyjątkowa kobieta, której pasją jest polski folklor i fitness, a znakiem rozpoznawczym wysportowana sylwetka, szeroki uśmiech i czerwona szminka. Promuje polski folklor w sposób zupełnie nietypowy – poprzez zajęcia fitness. Stworzyła autorski program treningowy cardio SLAVICA, którego skuteczność została zbadana w warunkach laboratoryjnych a wyniki opublikowane w Czasopiśmie Naukowym - tytuł badania: Identyfikacja obiektywnych (mierzalnych) efektów systematycznej aktywności fizycznej młodych kobiet uczestniczących w treningu Slavica® Dance Fitness.” To pierwszy w Polsce i jak dotąd jedyny, kompleksowy trening cardio, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych!

Wprowadziła swój program do klubów w Nowym Jorku, Anglii (Leeds, Accrington, Liverpool, Manchester) czy Irlandii (Dublin). Niedługo folkowy fitness z Polski ogarnie cały świat!

Często zapraszana do mediów w roli eksperta fitness, wyjaśnia zasady zdrowego treningu. Justynę można oglądać w programach telewizyjnych: Dzień Dobry TVN, Pytanie na śniadanie TVP 2, Wstaje dzień TVP 3 a także słuchać w radio: MeloRadio, Radio Kaszebe, Radio Zet, Czwórka Polska Radio, PR3 Polskiego Radia.

