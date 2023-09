Ty też możesz wyglądać jak Jennifer Lopez. Justyna Bolek, gwiazda fitnessu zdradza jak to zrobić!

Justyna Bolek to znana i ceniona trenerka fitness, która często pojawia się w programach telewizyjnych jako ekspert od zdrowego stylu życia. Sama też ma doskonałą figurę, a wiedzą i wykształceniem znacznie przewyższa umiejętności Lewandowskiej czy Chodakowskiej. Specjalnie dla „Super Expressu” Justyna postanowiła wziąć na tapetę 54 -letnią Jennifer Lopez, która obecnie wygląda jeszcze lepiej niż na początku kariery. - Dla wokalistki Jennifer Lopez, czas się zatrzymał. Możemy dostrzec jej idealny wygląd nie tyko na zdjęciach, ale i Instastories. Jako instruktorka fitness jestem w stanie ocenić kondycję ciała. Widać, kiedy jest ono zadbane poprzez trening oraz zdrowe nawyki żywieniowe. Jestem przekonana, że Lopez również korzysta z zabiegów ujędrniających sylwetkę, ale to tylko delikatny dodatek, ponieważ na wygląd jej ciała odpowiada styl życia – zdrowy, sportowy oraz ambitny. Myślę, że JLO dziś wygląda nawet lepiej niż 20 lat temu. To nie tylko wynik jej ciężkiej pracy każdego dnia, ale przede wszystkim wiedzy żywieniowej i treningowej. Sama kiedyś zawodowo trenując lekkoatletykę, po treningu zamiast np. białkowego napoju, zajadłam dwa batony z cukrem czy całą chałkę z piekarni. Był to początek lat 2000, od tamtego czasu wiedza poszła do przodu, dzięki czemu dziś nie tylko Lopez może wyglądać świetnie, ale każda z nas! - zauważa Justyna Bolek.

Justyna Bolek twierdzi: Każda kobieta może wyglądać jak Jennifer Lopez!

Polska trenerka fitness, którą już w sobotę zobaczymy w „Biegu po Nowe Życie”, twierdzi, że aby osiągnąć rezultaty i olśniewać wyglądem wcale nie trzeba mieć za sobą sztabu ludzi. Wystarczy zmienić nawyki, być konsekwentnym i wytrwałym, a efekty się pojawią. Co warto zrobić? Z czego należy zrezygnować? Na czym się skupić? Justyna przyjrzała się też zdrowym nawykom piosenkarki. - Pewnie od razu nasuwa się wam myśl, że za taką gwiazdą stoi sztab ludzi i że ona „na pewno ma lepiej i łatwiej”. Nie warto skupiać się na tym, kto ma lepiej. Każdy z nas potrzebuje wewnętrznej siły i motywacji do tego, aby działać i żyć zdrowiej! Dlatego niech JLO, będzie Twoją inspiracją! Ona ma 54 lata. Zawsze eliksirem oraz magią młodości jest odpowiednia kombinacja treningów, dobrej jakości snu (ok. 8 h) i idealnie dobranej diety do wysiłku w ciągu dnia. Podczas trasy koncertowej Lopez mocno się eksploatuje. Wyobraź sobie, że praktycznie cały czas jesteś w podroży, tańczysz, śpiewasz, uczestniczysz w próbach przed koncertami, znajdujesz czas dla fanów - mówi Bolek.

Gwiazda zrezygnowała z alkoholu i kawy

Ciężko wówczas znaleźć siły i dodatkową energię dla siebie, dlatego tak bardzo ważny jest „sztywny” harmonogram działań. Im więcej obowiązków, tym bardziej musimy mieć dużo samozaparcia. Idąc dalej tropem Lopez… Czytam, że zrezygnowała z jednego konkretnego napoju - kawy. Nie pija też alkoholu. Jennifer twierdzi, że każda z używek przyspiesza starzenie się skóry i oczywiście ma pewną rację. A jednak kawa zawiera cenne składniki mineralne, m.in. magnez, kwas chlorogenowy oraz inne związki i substancje prozdrowotne. Dlatego usuwanie z diety kawy jest sprawa bardzo indywidualna. Na pewno wskazany jest umiar! Ja sama piję słabą kawę maksymalnie 3 razy w tygodniu. Lopez dodaje, że jej podstawą w jadłospisie są warzywa, szczególnie zielone, białe mięso, a z czerwonego - wieprzowina. Z owoców uwielbia jabłka, a z warzyw: brokuły, cukinie i paprykę. Jeden z posiłków JLO zamienia na zdrowy zielony napój, który składa się ze szpinaku, ogórka oraz selera naciowego. Przyznam szczerze, że sama jestem miłośniczką tego eliksiru! Połączenie tych składników to samo zdrowie oraz młodość w zaledwie jednej szklance! Dodatkowo urozmaica sobie posiłki proteinowym smoothie, który składa się z białka w proszku oraz takich składników jak: truskawki maliny, jagody, jogurt grecki, cynamon, miód i sok ze świeżej cytryny.

Jak wygląda trening Jennifer Lopez?

Typowy trening Lopez, który realizuje 5 razy w tygodniu, to głównie ćwiczenia na dolną część ciała, szczególnie pośladki i uda. JLO z natury jest typem gruszki, a jej hiszpańskie geny dały jej obfite i pośladki oraz uda, dlatego tak ważnym jest, aby właśnie te partie były doskonalone. Przy tym typie sylwetki brzuszek jest dosyć szczupły, niemiej jednak zdrowa dieta gwiazdy powoduje taki wygląd, bo „kratę na brzuchu” robimy w kuchni. Jakość i ilość pożywienia wpływają zawsze ta wygląd. Trener gwiazdy Lopez do je aktywności zawsze dodaje elementy cardio oraz ćwiczenia na wzmocnienie core. Przy takim trybie życia, jej kręgosłup jest na pewno mocno obciążony. Jennifer traktuje treningi bardzo poważnie i nie opuszcza ani jednego. Oczywiście znajduje też przy tym czas na regeneracje, która jest niezwykle ważna.