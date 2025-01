Równo rok temu staliśmy się pełnoprawnymi właścicielami dworku. Co to były za emocje! Pare miesięcy oczekiwania, aż sprawy spadkowe zostaną rozwiązane, poprzednie złe doświadczenia z nieudanym kupnem innego domu, nadzieja pomieszana ze strachem, czy tym razem się uda!?…Jedno wiem na pewno, ten dzień to jeden z najszczęśliwszych w moim życiu, i nie zapomnę go nigdy! Włożyłam go do pudełeczka z ważnymi wspomnieniami, i co jakiś czas wyjmuję go ostrożnie i przyglądam mu się uważnie - niczym największy skarb! Jeśli jest jakaś sprawa, z której jestem dumna w moim życiu, to właśnie dworek - napisała Justyna Ducka na swoim profilu.