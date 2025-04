W finałowym odcinku 16. sezonu serialu "Lombard. Życie pod zastaw" widzowie zobaczą wyjątkowy duet – Roberta Gonerę i Teodora Gonerę. Robert, znany z wielu ról filmowych i telewizyjnych, zagra Pawła – przyszywanego wujka Nano, w którego wciela się jego syn, Teodor. Serialowy Paweł to dawny przyjaciel ojca Nano.

Ojciec i syn po raz pierwszy spotkali się na planie jako ekranowi partnerzy. Zadebiutowali wspólnie w jednym z najpopularniejszych paradokumentalnych seriali w Polsce. Uwagę widzów przyciągnie nie tylko fabuła, ale też widoczne podobieństwo fizyczne obu panów => wystarczy obejrzeć zdjęcia w naszej galerii.

O relacji ojca i syna mogliśmy dowiedzieć się więcej dzięki ich wspólnemu występowi w programie "Dzień Dobry TVN". Robert Gonera pojawił się tam w towarzystwie dwóch synów, a 21-letni Teodor opowiedział, jak narodziła się jego miłość do aktorstwa:

Tata zaszczepił we mnie tę pasję w aktorstwie. Chcąc nie chcąc, środowisko wpływa na młodego człowieka przez to, że jeszcze jak byłem mały, często jeździłem z ojcem na plany. Zostało mi to do dziś. Pasjonuje mnie aktorstwo i ten cały klimat, to środowisko. [...] Jestem obecnie w Szkole Filmowej w Łodzi na kierunku produkcji filmowej, chciałbym się rozwijać jednak w aktorstwie, to jest moim konikiem – wyznał młody aktor.