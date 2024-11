Robert Gonera z dwoma synami przyszedł do TVN! Jeden przystojniak, a drugi... To trzeba zobaczyć!

Gabriela Kownacka przed śmiercią odcięła się od wszystkich. "Nikt nie miał wstępu". Co działo się z piękną aktorką?

Robert Gonera prawie trzy lata mieszkał w samochodzie

Robert Gonera sporo w życiu przeszedł. Mimo że swego czasu był - dzięki roli w "M jak miłość" - bardzo popularnym aktorem, który zapewne zarabiał dobre pieniądze, w pewnym momencie zamieszkał w... samochodzie. Było to po tym, gdy rozpadło się jego drugie małżeństwo - z Karoliną Wolską. Dom, w którym wspólnie mieszkali, zostawił żonie i dwóm synom - Teodorowi i Leonardowi. - Zwykle mówią w takich sytuacjach: chlał, pił, ćpał, sam sobie zgotował taki los. U mnie nic takiego nie było. Po prostu tak się ułożyło - tłumaczył Robert Gonera w wywiadzie dla "Newsweeka". - Porzuciłem samochód dopiero wczoraj, po prawie trzech latach życia w nim. Był to rodzaj bezdomności - dodał. Potem aktor stanął na nogi. Wrócił nawet - ku uciesze wielu fanów - do serialu "M jak miłość".

Robert Gonera synowie. Straszy już gra w serialach

Widać także, że Robert Gonera na świetny kontakt ze swoimi synami. W sobotę, 30 listopada, aktor zabrał ich do śniadaniówki TVN. - Co za wspaniała wizyta! Odwiedził nas Robert Gonera z synami - czytamy na profilu "Dzień dobry TVN" na Instagramie. Ale ten czas leci! Straszy syn gwiazdora "M jak miłość" to już dorosły facet. Wyrósł z niego niezły przystojniak. Młodszy z kolei ma 16 lat. Przypomina i ojca, i brata. Aktor zawsze podkreślał, że zależy mu na kontakcie z dziećmi

Jestem szczęśliwy, że poukładałem sobie z nimi relacje. Chłopcy są jeszcze mali, ale niedługo wejdą w trudny wiek. Czas dzielę pomiędzy pracę i synów

- mówił w 2018 roku w rozmowie z "Faktem".

Co ciekawe, Teodor Gonera poszedł w ślady ojca. Studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi i występował już w serialach telewizyjnych, m.in. w "Lombardzie" i "Dzielnicy strachu".

