Justyna Steczkowska (52 l.) występuje na scenie już od prawie 30 lat. W tym czasie została jedną z najpopularniejszych artystek w Polsce. Nieustannie koncertuje, pojawia się na festiwalach muzycznych, programach telewizyjnych. Niedawno zasiliła grono jurorów w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nie może więc narzekać na brak zajęć. Przekłada się to również na zarobki. Nie można zaprzeczyć, że piosenkarka z pewnością ma możliwość odłożenia sporej sumki "na przyszłość".

Justyna Steczkowska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaką wartość ma pieniądz. Kiedy artystka była mała, w jej domu się nie przelewało. Gwiazda musiała sporo pracować, aby obecnie żyć na odpowiednim poziomie. Doskonale wie również, że fortuna w każdej chwili może się odwrócić.

By zabezpieczyć się na przyszłość kupiła kawałek ziemi, który ma być jej emeryturą. "Kiedy przyszły na świat nasze dzieci, skupiłam się na tym, żeby miały finansowo lżejszy start w życiu niż ja i pomyślałam o różnej formie zabezpieczeń. A potem kupiłam kawałek ziemi, który jest po prostu naszą emeryturą. Ziemia zawsze ma swoją wartość, więc na skromną emeryturę wystarczy" - powiedziała dziennikarzom "Wprost" Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska o emeryturze: "Nie liczyłabym na państwo"

W rozmowie z "Faktem" szczerze przyznała, że jeśli chodzi o emerytury to nie liczy na państwo. Ma również radę dla młodych pokoleń. "Na pewno nie liczyłabym na państwo, jeśli chodzi o emerytury. Widzę to od wielu lat, jak ten system emerytalny jest coraz słabszy, dlatego trzeba mieć świadomość, żeby się ogarnąć w młodości i pomyśleć o tym, co będziemy mieli, jak będziemy starsi. Wtedy, kiedy już życie nie będzie nam pozwalało na pęd i olbrzymią ilość energii, którą możemy poświęcić pracy" - powiedziała artystka.

Dodała przy tym, że niektórzy mają na tyle sił by pracować nawet po 80. Jednak nie każdy ma taką możliwość. Ważne by pogoni za pieniędzmi nie zapominać o swoim zdrowiu.

