Już MILION widzów zobaczyło „Lalkę”. Polacy tłumnie ruszyli do kin na historię, którą znają ze szkoły

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-10-10 22:10

Wokulski i Łęcka znów rozpalają emocje, a nowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa osiągnęła ważny frekwencyjny próg. Według dystrybutora filmową „Lalkę” obejrzało już milion widzów. Produkcja z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem potrzebowała niespełna dwóch tygodni, by zgromadzić taką publiczność.

Marcin Dorociński jako Wokulski w filmie Lalka. O sukcesie frekwencyjnym ekranizacji przeczytasz na SE.
Autor: Kino Świat/ Materiały prasowe

Szkolna lektura, wielka miłość i nazwiska doskonale znane miłośnikom polskiego kina. Nowa „Lalka” połączyła te elementy, a pierwsze wyniki pokazują, że zainteresowanie filmem przekłada się na wizyty w kinach. Ekranizacja w reżyserii Macieja Kawalskiego trafiła na ekrany 30 września 2026 roku. Już 9 października Kino Świat poinformowało o milionie widzów.

„Lalka” z milionem widzów. Mocny początek kinowej drogi

To kolejny frekwencyjny sukces produkcji. W pierwszych pięciu dniach od premiery film obejrzało 622 tysiące widzów – wynikało z danych producenta. Teraz dystrybutor ogłosił osiągnięcie następnego, symbolicznego progu. Za tymi liczbami kryją się także powroty przed wielki ekran. Producent Radosław Drabik mówił w rozmowie z Onetem, że do twórców docierają wiadomości od osób, dla których „Lalka” była pierwszym polskim filmem obejrzanym w kinie od pandemii. Niektórzy deklarowali nawet dziesięcioletnią przerwę.

Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska jako Wokulski i Łęcka

Nowa adaptacja przenosi widzów do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, grany przez Marcina Dorocińskiego, próbuje zdobyć miłość Izabeli Łęckiej. W arystokratkę wciela się Kamila Urzędowska, znana między innymi z „Chłopów”. Ignacego Rzeckiego gra Marek Kondrat, dla którego udział w produkcji oznacza powrót na wielki ekran po 16 latach.

W obsadzie znaleźli się również między innymi Agata Kulesza, Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Maria Dębska i Borys Szyc. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński jr, a kostiumy przygotowali Katarzyna Lewińska i Tomasz Ossoliński.

Znana lektura, emocje wciąż aktualne

Historia Wokulskiego to nie tylko opowieść o niespełnionym uczuciu. To również ambicje, pieniądze, społeczne podziały i pragnienie wejścia do świata, który niechętnie przyjmuje nowych ludzi. Właśnie wokół tych konfliktów zbudowana jest filmowa opowieść. Milionowa widownia potwierdza skalę zainteresowania ekranizacją. Ostateczny wynik pozostaje jednak otwarty – „Lalka” nadal jest wyświetlana w kinach, a ogłoszona liczba dotyczy dopiero początku jej kinowej drogi.

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