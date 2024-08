Już wiadomo, co Piotr Adamczyk i Adam Małysz będą robić w śniadaniówce TVN. Jest oficjalne stanowisko stacji

Bardzo precyzyjnie przygotowywaliśmy nową odsłonę „Dzień dobry TVN” już od paru miesięcy. Mamy grupę gwiazd, które czasowo dołączą do zespołu. Te nazwiska, które pojawiają się od paru dni, to nie jest kampania ad hoc, wymyślona trzy minuty temu w odpowiedzi na to, co robi konkurencja. To było dużo wcześniej przygotowane, dużo wcześniej zakontraktowane. Ujawnione zostały już trzy osoby. Kolejne przed nami. Zapewniam, że będzie kilka takich, które szczególnie zaskoczą, bo to nie są osoby, które często pojawiają się w takiej roli.