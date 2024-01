Już zapomniał o skandalu w Zakopanem? Daniel Martyniuk został piosenkarzem! Jego pierwsza piosenka już dostępna

Rusza 5. sezon "The Voice Senior". Będzie nowa prowadząca i jurorka. Kiedy i gdzie oglądać

W mediach cały czas głośni jest i awanturze jaką Daniel Martyniuk wywołał tuż po „Sylwestrze z Dwójką” w Zakopanem. Rodzina Martyniuków, która stanęła murem za mężczyzną i robi wszystko, by odwrócić uwagę od tego, co stało się pamiętnej nocy w jednym z luksusowych hoteli. Żona Faustyna wydaje oświadczenia w obronie męża. Sam Daniel Martyniuk robi wszystko, by dalej było o nim głośno. W sieci zadebiutował jako... wokalista, a w serwisie YouTube pojawiła się właśnie jego piosenka "Nigdy Nie Zapomnę". - Jutro premiera singla „Nigdy nie zapomnę” od mego syna Daniela. Gorąco zapraszam na kanał YouTube – można było przeczytać na profilu facebookowym Akcent Polska.

Po premierze teledysku internauci nie dali młodemu Martyniukowi zapomnieć o jego wybrykach w Zakopanem. "W Zakopanem to była promocja tego jego utworu, chciał zrobić darmową reklamę", "Nigdy nie zapomnę, celi w Zakopanem" - czytamy w komentarzach. Wiele osób zwróciło uwagę, że syn Zenka Martyniuk ma dobry głos i warunki do śpiewania. Z kolei Danuta Martyniuk w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, że rodzice pomogli synowi finansowo w pracy nad piosenką. - Oczywiście, że się dołożyliśmy. Trzeba pomóc dziecku, kiedy zaczyna, prawda? Już czekam na płytę i kolejne single, nie mogę się doczekać - powiedziała Pudelkowi Danuta Martyniuk.