Kacper Kuszewski szczerze o "wygryzieniu" konkurencji. "To naturalne"

Kacper Kuszewski jest aktorem znanym m.in. z serialu "Przyjaciółki". Przez wiele lat można go było oglądać w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a od niedawna jest gospodarzem "Tak to leciało". Widzowie doskonale pamiętają, że pierwszym gospodarzem muzycznego programu TVP był Maciej Miecznikowski.

Czy Kacper Kuszewski mierzy się z porównaniami do swojego poprzednika? Aktor przyznaje, że darzy muzyka ogromnym szacunkiem.

Maciek to świetny facet i widzowie pamiętają go jako doskonałego prowadzącego

– podkreśla w rozmowie z nami Kuszewski.

Aktor stanowczo zaznacza, że nie stara się go naśladować, a każdy prowadzący wnosi do "Tak to leciało" coś swojego.

Kuszewski o "wygryzaniu" poprzednich prowadzących

Pojawiły się też plotki, że Kuszewski "wygryzł" Kajrę i Sławomira z prowadzenia "Tak to leciało". Aktor odnosi się do nich z dystansem:

To naturalne, że w programach rozrywkowych odświeża się formaty, zmienia prowadzących czy jurorów. Po prostu pewnego dnia zadzwoniono do mnie z propozycją.

Co ważne, choć Kuszewski nie rozmawiał ze swoimi poprzednikami osobiście, to Kajra i Sławomir w mediach społecznościowych wyrazili, że trzymają kciuki za niego kciuki.

Bardzo miłe było wsparcie od Sławomira i Kajry – publicznie trzymali za mnie kciuki w mediach społecznościowych

– mówi z wdzięcznością aktor.

Kacper Kuszewski wniósł do programu zupełnie inną energię i styl, co doceniają widzowie i chętnie oglądają "Tak to leciało" w jego nowej odsłonie.

Wkrótce Kacper Kuszewski pojawi się na antenie TVP1 w zupełnie nowej roli. Został on narratorem i prowadzącym nowego reality show "Żona dla Polaka". Program będzie można oglądać już 5 stycznia.

Kacper Kuszewski usłyszał diagnozę! Choruje na to od dzieciństwa