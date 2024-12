Kaczorowska zdradziła, co zrobi swojemu partnerowi w Tańcu z Gwiazdami! Wie już, z kim zatańczy

Kaczorowska nie odpuści w "Tańcu z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela to było małżeństwo wzorcowe. Zawsze razem, zawsze uśmiechnięci i zakochani, szczęśliwi rodzice dwóch pięknych córek. Ich twarze zdobiły okładki wszystkich ważnych pism, w telewizji opowiadali, jak to się robi, żeby stworzyć szczęśliwą, trwałą rodzinę. Niestety chyba jednak nie poznali wszystkich tajemnic w tym zakresie. Kaczorowska ogłosiła, że to już koniec, a Pela, chcąc nie chcąc, musiał jej decyzji się podporządkować. Teraz para czeka na sprawę rozwodową i każde c nich zajmuje się swoją karierą. I Kaczorowska ma ambitne plany, szczególnie te związane z "Tańcem z Gwiazdami"!

Z kim zatańczy Kaczorowska?

Po 6 latach nieobecności Agnieszka Kaczorowska wraca bowiem do roli tancerki w hitowym show Polsatu. Ma zamiar znów powalczyć o Kryształową Kulę. I wie już nie tylko, z kim to zrobi, ale i jak!

W wywiadzie dla "Halo, tu Polsat" Kaczorowska szczerze określiła swoje zamiary wobec partnera w "Tańcu z Gwiazdami". Okazuje się, że jest ambitna i absolutnie mu "nie odpuści". Przy tej okazji okazało się, że Kaczorowska już wie, z kim zatańczy. Czy podała nazwisko gwiazdy?

Nic nie mogę powiedzieć, natomiast powiem wam szczerze, że lekko nie będzie miał ze mną ten człowiek. Jestem bardzo wymagającą trenerką. Wymagam dużo od siebie, wymagam również od innych dużo. I jestem tak głodna tańca, tak bardzo.

Z kim Kaczorowska zdobyła Kryształową Kulę?

Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska udział w sześciu edycjach tanecznego show. Partnerowała kolejno: Rafałowi Maślakowi, Krzysztofowi Wieszczekowi, Łukaszowi Kadziewiczowi, Nikodemowi Rozbickiemu, Michałowi Malinowskiemu oraz Antkowi Smykiewiczowi. W parze z tym drugim udało jej się zdobyć Kryształową Kulę.

Co musi mieć partner Kaczorowskiej

Ambitna tancerka wyznała w śniadaniówce Polsatu, jakie cechy musi posiadać jej taneczny partner w "Tańcu z Gwiazdami".

Myślę, że dla mnie najważniejszą rzeczą jest charakter, czyli chęć takiego bycia fighterem i tego, żeby właśnie trenować. Bo ja uważam, że każdy może nauczyć się tańczyć, jeżeli ma trochę koordynacji ruchowej i chce trenować

