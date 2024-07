Kaja Kajuth z "Projekt Lady" przeszła spektakularną metamorfozę. Bardzo się zmieniła!

Teraz bawi się we Włoszech

Pierwszy sezon "Projektu Lady" swoją premierę miał w 2016 roku. Od razu stał się hitem, dlatego doczekał się aż sześciu edycji. Uczestniczki programu, pod okiem Ireny Kamińskiej- Radomskiej, Tatiany Mindewicz-Puacz oraz Małgorzaty Rozenek - Majdan, przechodziły metamorfozy wyglądu, a także zachowania.

W show każda z dziewczyn dostała białe perły, jeśli odpadała z "Projektu Lady" musiała oddać ten atrybut prowadzącym. W każdym odcinku na panie czekały zadania oraz możliwość wykonania metamorfozy pod okiem stylistów czy fryzjerów. Sporo uczestniczek po programie mogło pochwalić się bardzo dobrymi manierami.

Kaja Kajuth z "Projekt Lady" przeszła spektakularną metamorfozę

Jedną z uczestniczek drugiej edycji programu "Projekt Lady" była Kaja Kajuth. Kobieta po przekroczeniu progu domu, w którym mieszkały wszystkie dziewczęta, na tle nich wyróżniała się dość chłopięcym wyglądem. Dresy i sportowe buty były jej nieodłącznymi atrybutami.

Pod okiem specjalistek Kaja przeszła spektakularną metamorfozę. Krótkie czarne włosy przefarbowała na blond, a w jej szafie zagościły sukienki i szpilki. Dziewczyna, która była do tej pory zbuntowana po udziale w show okazała się bardzo wrażliwą kobietą.

"Nikt do tej pory nie pokazał jej, jak można wyglądać kobieco i podkreślać swoją urodę. Bardzo chciałaby się tego nauczyć. W domu dziecka nauczyła się być twardą i chce wyglądać jak twardzielka. Boi się okazywania kobiecości, gdyż utożsamia ją ze słabością. Mimo, że robi wrażenie stanowczej i twardej, łatwo ją urazić. Kaja wciąż poszukuje swojego miejsca w życiu. Ani w domu dziecka, ani w domach, do których trafiała, nie potrafiła się odnaleźć" - można było przeczytać w jej wizytówce na stronie Projekt Lady TVN.

Była uczestniczka "Projekt Lady" cały czas jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowe konto obserwuje prawie 50 tysięcy osób. Właśnie tam Kaja dzieli się z fanami swoją największą pasją, jaką jest sport. 27-latka prezentuje, w jakiś zawodach bierze udział.

Warto wspomnieć, że metamorfoza, którą dziewczyna przeszła w czasie show chyba jej się spodobała. Chociaż Kaja wróciła do ciemnych włosów, to są one znacznie dłuższe niż wcześniej. Dodatkowo zmieniła się jej też sylwetka. Gwiazda wygląda naprawdę dobrze!

