Kalska odsłoniła się przed fanami. Pokazała o wiele za dużo?

Adriana Kalska od lat jest niekwestionowaną gwiazdą "M jak miłość". Jako ukochana, a później żona Marcina Chodakowskiego, którego gra Mikołaj Roznerski, aktorka podbiła serca milionów fanów. Niestety wygląda na to, że czas jej serialowej Izy dobiega właśnie końca. Kalskiej nie będzie już w nowej czołówce "M jak miłość" i choć nagrywa nowe sceny będzie ich na pewno z tygodnia na tydzień coraz mniej. Ale gwiazda nie pozwala o sobie zapomnieć.

Kalska "niegrzeczna dziewczynka"?

Gwiazda "M jak miłość" aktualnie przebywa na wakacjach, na których nie żałuje sobie słońca i morskiej wody. Kalska pokazuje wszystkim, że czas się jej nie ima i choć na ekranie jest mamą dwójki dorastających dzieci, w rzeczywistości sama wciąż wygląda, jak dziewczynka. Gdyby nie jeden szczegół, którym aktorka tym razem postanowiła się wszystkim pochwalić.

- #dzieńdobrybardzo - napisała gwiazda "M jak miłość" pod serią zdjęć na Instagramie, na których uśmiecha się do aparatu, patrząc prosto w oczy fanom.

Kalska na nowych zdjęciach ubrana jest sukienkę w różowo-czerwone serduszka i kwiatki. Na twarzy ma delikatny makijaż i starannie ułożone, proste włosy do ramion. I wszystko wyglądałoby bardzo "grzecznie" gdyby nie fakt, że spod dużego dekoltu na światło dzienne wymyka się czarny biustonosz, a aktorka do żadnego ujęcia tego nie poprawia. Czy to celowy zabieg gwiazdy?

Fani oszaleli na widok Kalskiej

Fani Kalskiej, szczególnie płci męskiej, dosłownie stracili głowy na widok nowych zdjęć gwiazdy. Nie kryli tego w komentarzach pod postem.

- Ale jesteś piękna. Cała, od stóp do głów.

- Super Kobieta Uwielbiam 🔥

- Śliczna trudno oderwać wzrok 😍❤️

- Hello Adriana 👋 Bardzo dobry ten dzień widząc Najpiękniejszą Dziewczynę ❤️ Gorąco pozdrawiam 🔥

- Jak zawsze,piękna ,naturalna❤️

- Śliczna jesteś ❤️🔥🥰

