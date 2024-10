Kamil Sipowicz od lat spełnia się w branży show-biznesowej. Popularność zdobył dzięki głośnemu związkowi z Korą. Mężczyzna jednak spełnia się jako artysta. Maluje, a także rzeźbi, jest również pisarzem. Gwiazdor jest też bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie informuje fanów o swojej pracy, a także o życiu prywatnym. Niedawno dodał zdjęcie, na którym zupełnie nie przypomina siebie.

Kamil Sipowicz zaskoczył swoich wiernych fanów niesamowitą metamorfozą. Na najnowszym zdjęciu, które dodał w swoich mediach społecznościowych, zaprezentował brak swojej rozpoznawalnej fryzury. Zmiana jego wizerunku wywołała ogromne poruszenie w sekcji komentarzy. Większość internautów nie mogła uwierzyć w to, że Kamil zdecydował się na tak radykalny krok.

Do twarzy panu! - pisali internauci w sieci.

O kurde tego to się nie spodziewałam

Kamil Sipowicz poznał Korę, gdy ona była w związku z Markiem Jackowskim. Ich znajomość przerodziła się w głębokie uczucie. Wokalistka urodziła nowemu partnerowi syna Szymona.

Miałam dwadzieścia trzy lata, on dwadzieścia jeden. To był sen jasny, piękny, erotyczny, ale nie taką bezpośrednią erotyką, takich snów nie mam. Zaczęłam wtedy patrzeć na tego sąsiada z siódmego piętra inaczej. Tak to się zaczęło - pisała Jackowska w książce "Kora, Kora. A planety szaleją".