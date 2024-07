Kamil Sipowicz zainstalował wyjątkową ławkę przy grobie Kory. „Bywa, że spędzają tu całe noce”

Zawieszony przez TVP Babiarz dostał niespodziewane wsparcie. Wojewódzki napisał, co myśli. Nie tylko on!

Kora Sipowicz była artystką, która odegrała ogromną rolę w polskiej muzyce rockowej. Urodziła się 8 czerwca 1951 roku w Krakowie jako Olga Aleksandra Ostrowska. Najbardziej znana była jako wokalistka i frontmanka zespołu Maanam, który cieszył się ogromną popularnością w Polsce, szczególnie w latach 80. i 90. Kora była ceniona za swój charyzmatyczny głos, unikalny styl sceniczny i odważne teksty piosenek, które często poruszały tematy społeczne i polityczne. Wraz z zespołem Maanam wydała wiele przebojów, takich jak "Boskie Buenos", "Kocham cię, kochanie moje", "Lucciola" i "To tylko tango". Poza działalnością muzyczną, Kora była również znana jako osobowość telewizyjna i działaczka społeczna. Była jurorką w popularnym polskim programie telewizyjnym "Must Be the Music. Tylko Muzyka".

Kamil Sipowicz o nagrobku Kory: "Na cmentarzu różne dziwne rzeczy się dzieją"

Kora zmarła 28 lipca 2018 roku, po długiej walce z chorobą nowotworową. Jej śmierć była dużym wstrząsem dla wielu fanów i środowiska muzycznego w Polsce. Fani co roku tłumnie odwiedzają jej nagrobek na warszawskim cmentarzu powązkowskim, nie tylko w ważne rocznice, również na co dzień. W niedawnej rozmowie z "Faktem" Kamil Sipowicz opowiadał, że potrafią oni koczować przy grobie nawet w nocy. - Na cmentarzu różne dziwne rzeczy się dzieją. Fani Kory przyjeżdżają z całego kraju i bywa, że spędzają całe noce - wyznał. Dodał również, ze przed weekendem zainstalował przy nagrobku specjalną ławeczkę, żeby można było wygodnie i spokojnie posiedzieć na miejscu. - Przy grobie już stoi nowa ławka. Przywiozłem ją w środę z Roztocza. Została zrobiona przez artystę z Bliżowa z pięknym napisem Kora i Kamil i sercem na górze.

Rocznica śmierci Kory - koncert orkiestry, ognisko i śweczki

W szóstą rocznicę śmierci kwiaty na grobie artystki złożyli przyjaciele z Warszawy oraz wielu fanów. Sipowicz postanowił w tym dniu pozostać na ich ukochanym Roztoczu. - Pójdziemy na koncert Orkiestry Symfonicznej w Zamościu, która będzie grała utwory zespołu Maanam. Na koniec w Bliżowie rozpalimy ognisko i będziemy palić świeczki wokół portretu Kory i ją wspominać - opowiadał w rozmowie.

