Tak teraz wygląda syn Kory. Mieli go za nienormalnego, dziś jest legendą!

Po latach wyszło na jaw, że syn Kory nie jest dzieckiem Marka Jackowskiego

Kora zmarła 28 lipca 2018 roku. Słynna wokalistka grupy Maanam miała dwóch synów - Mateusza i Szymona. Gdy rodzili się chłopcy, piosenkarka była żoną lidera Maanamu Marka Jackowskiego. Po latach wyszło na jaw, że Szymon jest synem późniejszego męża Kory - Kamila Sipowicza. Wokalistka postanowiła wyjawić prawdę. - Pewnego razu z jednego (koncertu - red.) wróciłam do domu totalnie odmieniona, bo ogolona na łyso. Moi synowie obudzili się rano i Szymon zapytał, czy grałam w filmie science fiction. I ja nagle postanowiłam się pozbyć ciężaru tej tajemnicy. Wyjaśniłam sprawę - opowiadała Kora w rozmowie z RMF FM. - Dzieci uwielbiały, kiedy Kamil się pojawiał w naszym świecie. Myślę, że Szymon czuł, że to jest jego ojciec, było zresztą między nimi duże podobieństwo. Obecność Marka w naszym życiu prywatnym była minimalna, natomiast Kamil zawsze był. Miałam więc odwagę powiedzieć prawdę, ale musiałam mieć akceptację wszystkich stron - tłumaczyła wokalistka grupy Maanam. Dziś Szymon Sipowicz (przyjął nazwisko ojca) ma 47 lat. Mało kto wie, że syn Kory to prawdziwa legenda jazdy na deskorolce.

Tak teraz wygląda syn Kory i Kamila Sipowicza

Szymon Sipowicz po długiej przerwie pojawił się publicznie na premierze filmu "Horror Story". Towarzyszyła mu żona - Katarzyna Zielonka. Dziś trudno byłoby ukryć, że Szymon jest synem Kamila Sipowicza, a nie Marka Jackowskiego. Podobieństwo do pisarza i poety jest bowiem ogromne. W naszej galerii pod tekstem prezentujemy, jak teraz wygląda syn Kory i Kamila Sipowicza. Co ciekawe, podobnie jak mama, Szymon także jest legendą. Nie poszedł jednak w muzykę, tylko w sport. Kiedyś w rozmowie z TVN opowiadał o swoim pierwszym profesjonalnym sprzęcie. Kupił go w Berlinie. Był tak przywiązany do tej deskorolki, że wiele osób uważało go za nienormalnego! - Trzymałem ją przy piersi, nawet z nią spałem. Ojciec stwierdził, że coś jest ze mną nie tak - opowiadał Szymon Sipowicz.