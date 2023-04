Karol Strasburger nie ma czasu na odpoczynek. Właśnie został gwiazdą nowego show

Karol Strasburger to wciąż jeden z najbardziej rozchwytywanych gwiazdorów w Polsce. W natłoku obowiązków znalazł jednak czas na przyjęcie zaproszenia do nowego show Amazon Prime "LOL. Kto się śmieje ostatni". A co z życiem prywatnym? Okazuje się, że w ostatnim czasie rodzina Strasburgerów miała dla siebie chwilę odpoczynku. Wielkanoc spędzili w hotelu... - Faktycznie na brak zobowiązań zawodowych nie mogę narzekać. Cieszę się, że mam w ukochanej tak świetnego menadżera. Bez jej zdolności organizacyjnych byłoby nam ciężko (...) Uczciliśmy święta w klimatycznym hotelu, w gronie przyjaciół. Często wracamy tam, by odpocząć i zadbać o zdrowie. Nie było więc długiego biesiadowania za stołem, za to relaksowaliśmy się w pięknych okolicznościach przyrody - zdradził w rozmowie z "Na żywo".

Karol Strasburger wspomina swój udział w "LOL. Kto się śmieje ostatni"

Na profilu Karola Strasburgera znalazły się zabawne zdjęcia z programu "LOL. Kto się śmieje ostatni". "To już jutro premiera dwóch z sześciu odcinków "LOL: kto się śmieje ostatni". Od 14.04 na platformie Prime Video, co tydzień dwie nowe odsłony. Zapraszam po ogromną dawkę wyjątkowo, nietuzinkowej rozrywki i dobrego humoru. PS. Ktoś zamawiał Strasburgera?" - napisał.

"LOL. Kto się śmieje ostatni" - co to za program?

W programie dziesięcioro znanych polskich artystów i artystek oraz komików ma przed sobą wyjątkowo trudne zadanie: rozśmieszyć pozostałych i nie dać się rozśmieszyć. Uczestnicy będą próbować bardzo wielu sposobów na to, by nie wybuchnąć śmiechem– od śpiewu po gotowanie czy głębokie wdechy. Nagrodą w programie jest 100 tysięcy złotych, które zostaną przekazane na wybrany przez zwycięzcę cel charytatywny.

W programie biorą udział: Adam Woronowicz, Agata Kulesza, Aleksandra Adamska, Bartosz Gajda, Cezary Jóźwik, Katarzyna Pakosińska, Michał Meyer, Michał Szpak, Robert Motyka oraz Wiolka Walaszczyk.

Karol Strasburger chroni córkę. Vlog Ewy Wąsikowskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.